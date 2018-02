Verso il 4 marzo, giovedì la nomina degli scrutatori

Chi saranno gli scrutatori per le votazioni del 4 marzo 2018? Lo sapremo giovedì, 8 febbraio.



Alle 9.30 a Palazzo di città si riunirà la commissione elettorale comunale, dove si procederà al sorteggio elettronico per l’individuazione dei cittadini che saranno nominati. A loro spetterà la gestione degli uffici elettorali di sezione per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Come deciso nel 2015, il Comune di Corato per le prossime consultazioni elettorali sorteggerà sia i titolari che le riserve fra coloro che, inclusi nell'apposito albo comunale, siano iscritti presso il Centro per l'impiego tra quelle specifiche categorie e abbiano manifestato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico.