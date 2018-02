«Per restituire speranza nella democrazia»: anche a Corato il comitato di Liberi e Uguali

«Vogliamo riportare l’istruzione, il lavoro e l’ambiente al centro della nostra vita sociale». A scriverlo è il comitato fondatore Liberi e Uguali che - nella nota che di seguito riportiamo integralmente - esprime le proprie considerazioni in vista del 4 marzo.



«Nasce il progetto di Liberi e Uguali per restituire speranza nella democrazia a milioni di cittadine e cittadini che oggi non si sentono più rappresentati da nessuno. Vogliamo radicare questo progetto nella società italiana per riaprire una prospettiva di governo di segno autenticamente progressista.

La crescita delle diseguaglianze è oggi il principale fattore di crisi dei sistemi democratici. La lunga crisi, assieme a un processo di globalizzazione non regolato, ha enormemente accresciuto le diseguaglianze, ha svalutato il lavoro e compresso i suoi diritti, ha costretto alla chiusura tante piccole e medie aziende, ha condannato i giovani a una disoccupazione di massa e una precarietà endemica, ha indebolito l’istruzione, la sanità e la previdenza pubbliche, ha colpito il ceto medio e ha allargato l’area di povertà e di insicurezza sociale.

Il progetto di Liberi e Uguali nasce per contrastare queste tendenze, riaffermando l’attualità del modello sociale ed economico disegnato dalla Carta costituzionale. Vogliamo riportare l’istruzione, il lavoro e l’ambiente al centro della nostra vita sociale.

Anche a Corato, su queste premesse è stato istituito il Comitato promotore del movimento Liberi e Uguali, che racchiude al suo interno diverse esperienze sia politiche che di impegno civico. Il locale circolo di Sinistra Italiana, già Sel, ha promosso in collaborazione con alcune personalità di spicco della società civile, la nascita di questo nuovo soggetto politico, il cui processo fondativo culminerà con la celebrazione di un congresso locale a cui tutti i cittadini che si riconoscono nei valori della sinistra e della difesa dei principi della nostra carta costituzionale sono invitati a partecipare.

È un progetto aperto al cambiamento, a cui tutti coloro che vogliono porre finalmente una svolta, sia nella vita politica nazionale che in quella locale, non possono sottrarsi dal partecipare. Il bisogno di una generazione di una nuova Sinistra che parte dal basso e si corrobora con le precedenti esperienze, ha bisogno della partecipazione e del contributo di innumerevoli esperienze umane.

Il comitato promotore di Corato, invita la cittadinanza coratina a partecipare a questo importante processo democratico, richiedendo il sostegno e l'appoggio dei coratini sin da subito per le sfide elettorali ormai prossime».

