​Il primo gol di Cr7 in Italia, un hotel di lusso sul Gargano

In campionato è ancora a secco di gol, ma negli affari è già andato a segno. Cristiano Ronaldo, l’asso portoghese acquistato quest’estate dalla Juventus, avrebbe infatti deciso di investire in Puglia, più precisamente sul Gargano, come afferma il portale Puglia.com. Proprio sullo "sperone d'Italia" sarà costruito un lussuoso albergo che dovrebbe aprire i battenti a marzo 2019: il Pestana Cr7 Hotel.



Pestana Cr7 è infatti la catena di alberghi che Ronaldo possiede insieme a Dioniso Pestana, l’imprenditore a capo dell’omonimo gruppo capace di fatturare 220 milioni di euro all’anno. Finora sono due gli hotel aperti con il marchio Cr7: il primo si trova a Funchal, sull’isola di Madeira, la città che ha dato i natali al calciatore, situato proprio di fronte al terminal crociere. Il secondo si trova a Lisbona nell’elegante e storico quartiere di Baixa Pombalina, vicinissimo alla famosa Praça do Comércio. Quello pugliese sembra possa essere presto accompagnato da un’altra serie di aperture di alberghi di lusso in luoghi come New York, Madrid e perfino Ibiza.

L’investimento, che pare potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro, rientra in un più generale interesse dell’attaccante della Juve per gli affari. Infatti Cristiano Ronaldo nel 2016 avrebbe ottenuto ricavi commerciali per circa 32 milioni di euro, in parte provenienti dalle sponsorizzazioni come quella con il colosso americano Nike. Ma Cr7 presta la propria immagine per brand celebri come Tag Heuer, Herbalife, Poker Stars, Ea Sports. Inoltre il cinque volte pallone d’oro è a capo di una serie di attività che spazia dai profumi, alle scarpe, ai jeans e perfino (il sogno di tutte le tifose juventine) all’intimo.

La passione di Ronaldo per gli affari è seconda forse solo a quella per le auto, considerato che possiede circa una ventina di supercar tra cui non mancano pezzi pregiati come Porsche, Ferrari, Maserati e Bugatti. Bolidi che si aggirano su un valore di circa 10 milioni di euro. L’ultima arrivata è un suv Mercedes che il talento portoghese ha prontamente mostrato sulla propria pagina Instagram.

Insomma, affari, auto e sponsor. I gol con la Juve? Possono aspettare.