"​Yes weekend", musica maestro

Il primo weekend di settembre si annuncia all’insegna dei grandi festival dedicati alla musica. Dal “Bari piano festival”, al “Talos” di Ruvo di Puglia passando per il blues di Bitonto con Ronnie Hicks, ma anche “Gusto jazz” a Corato, ce n’è davvero per tutti i gusti. Ma come al solito l’offerta del fine fine settimana è molto varia e prevede anche escursioni sotterranee e visite guidate (Corato, Bari e Giovinazzo), sagre (Corato), spettacoli teatrali (Giovinazzo), incontri con gli autori e diverse mostre. Ecco tutti gli appuntamenti.



Venerdì 31 agosto

Il weekend musicale passa anche da Corato con il concerto “My songbook” con Enrico Pieranunzi e Simona Severini che chiude la prima edizione di “Gusto Jazz” (in Largo Abbazia a partire dalle 21). Si chiama “Bosco in festival” la manifestazione in programma a Gravina (da venerdì a domenica) nel centro visite del Bosco Comunale, all’insegna di street food, musica, escursioni e laboratori. Lo scrittore Stefano Benni presenterà il suo libro intitolato “Prendiluna” alle 18,30 presso lo stabilimento Santos”, lungo la litoranea Savelletri-Torre Canne. A Gravina invece il giornalista Rai Francesco Giorgino inaugurerà (alle 19,30 in piazza della Repubblica) la rassegna "Libri d'Estate". Si divide tra Monopoli e la Selva di Fasano “Lineamediterranea”, la rassegna internazionale di arti, musica e cinema in programma venerdì e sabato e domenica. Viviana Cangiano e Serena Pisa ovvero il duo “EbbaneSis”, sarà alle 21 nel Chiostro di Santa Chiara, a Mola di Bari, con lo spettacolo “Serenvivity”.

Sabato 1 settembre

Alla scoperta della Corato sotterranea, un dedalo di tunnel e cunicoli che si cela qualche metro più in basso del lastricato in pietra del corso. Previste quattro escursioni, tutte gratuite: sabato alle 15,30 e alle 19,30 e domenica alle 8,30 e alle 10,30. All'insegna dell'archeologia è il cartellone di "Settembre mese della cultura", che prenderà il via sabato a Giovinazzo: il programma prevede visite guidate al dolmen, spettacoli, rievocazioni storiche e convegni. Sempre a Giovinazzo secondo weekend dedicato al teatro con la rassegna nazionale curata dal Gt Moduloesse (sipario alle 21). Sabato va inscena “Nient’altro che la verità” di Quanta brava gente (Grottaglie); domenica “Il giorno della tartaruga” di Settantacento (Bari).

Domenica 2 settembre

Valorizzare le tradizioni gastronomiche pugliesi. È questo l’obiettivo di "La Puglia in un boccone" la sagra in programma nel parco comunale di via Sant’Elia a Corato a partire dalle 17. Si chiama “Hair fashion show”, l’evento dedicato a parrucchieri e truccatori organizzato dalla Carmen Martorana in programma a Giovinazzo alle 20 presso il piazzale Aeronautica Militare nel centro storico. A Bari invece sarà possibile effettuare una visita guidata con itinerario sotterraneo intitolata “Bari e il Sottosuolo”. Raduno alle 10,15 nella sede del circolo Acli Dalfino, in piazza dell'Odegitria 28 e partenza alle 10.30. In serata a Corato, torna invece la cena in bianco.

Talos Festival. È giunto alla 26esima edizione il festival di Ruvo di Puglia dedicato a mostre, performance e concerti. Sabato 1 settembre, Pinacoteca d’Arte Contemporanea (ore 18): Bande, mostra fotografica a cura di Raffaele Puce; Giorgio Distante, concerto solo; Migrazioni, performance coreografica. Sagrato della Cattedrale (ore 20,30): Migranti, Luigi Morleo e l'Orchestra Sinfonica I.C.O. dell'Area Metropolitana di Bari; Arcipelago - flash mob (under 30). Domenica 2 settembre, Pinacoteca d’Arte Contemporanea (ore 18) Brass Ensemble Il Cenacolo; Sagrato della Cattedrale (ore 20,30) Orchestra MusicaInGioco; Giardini famigliari, flash mob (famiglie).

Bari Piano Festival. Nel weekend andranno in scena gli ultimi appuntamenti del primo festival pianistico della città di Bari. Venerdì 31 agosto, maratona pianistica con dieci protagonisti della musica moderna e contemporanea Gaston Polle Ansaldi, Valeria Vetruccio, Ciro Longobardi, Loredana Scalcione, Victoria Terekiev, Domenico Di Leo, Angela Guasco, Andrea Rebaudengo, Agnese Toniutti, Gilda Buttà. Sabato 1 settembre, piano solo con Leonardo Pierdomenico e la maratona jazz con otto pianisti Massimo Colombo, Alessandro Di Liberto, Mario Nappi, Gianni Lenoci, Mirko Signorile, Luciano Troja, Elisabetta Serio, Livio Minafra. Domenica 2 settembre, House concerto, dieci concerti in case e circoli privati con giovani pianisti dei conservatori pugliesi Giacomo Anglani, Giuseppe Campobasso, Giandomenico Castellano, Roberto Di Napoli, Michele Fazio, Stefano Galati, Giovanni Lipardi, Marco Montella, Nicola Pio Nasca, Sabrina. E infine concerto piano solo con Marialy Pacheco.

Bitonto blues festival. In piazza Cattedrale (20,30) si annunciano tre serate a tutto blues . Venerdì 31 agosto: Eugenio Greco & New Mississipi, Fabio Marza Band e Martin’s Gumbo, e gli Harmonica Friends. Sabato 1 settembre Ronnie Hicks e Matteo Sansonetto, con la Blues Revue, Black Cadillac Blues, e ResPubblica. Domenica 2 settembre Enrico Penati & Roots Duo, Swamp Dirty Water ft. il polistrumentista Fabrizio Canale e i Limido Bros.

Mostre in corso. Dialoghi 3.0. Pino Pascali e Claudio Cintoli, in programma fino al 30 settembre nel museo di Polignano a Mare; “Franco Dellerba. Percorsi” fino al 30 settembre nella Pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto di Bari; “Theorema” dell’artista tarantino, Giulio De Mitri, fino al 30 settembre nel Bastione del Museo archeologico di Santa Scolastica di Bari. “Il potere dell’armonia. Federico II e il De Arte venandi cum avibus”, le immagini di Ortensio Zecchino al castello Svevo di Bari fino al 30 ottobre. “L’Appia ritrovata. In cammino da Roma a Brindisi”, mostra fotografica fino al 28 ottobre nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi.

