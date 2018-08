Puglia da abbracciare e da baciare in questo agosto 2018. Nel nostro solito appuntamento con gli scatti più apprezzati su Instagram in questo mese non possiamo non regalarvi immagini che faranno bene agli occhi e alla mente mentre tutto scorre verso la normalità settembrina.

Partiamo dal blocco "fashion instagrammer": ci sono la tranese @simona_venus immortalata sulla passerella della Baia di Colonna a Trani e la modella @xsofiavitale con il suo scatto sul litorale di Giovinazzo. Ultimo scatto "semi nudo" è quello di Mario Venuti, pubblicato sul profilo del cantante nel giorno del suo concerto ad Ostuni.

Passando alla galleria delle bellezze architettoniche, non passa inosservato lo scatto di @altamuramurgia, seguito dalla splendida prospettiva di @alessandro_quarta per il duomo di Bitonto e dalla foto di @gennaropeuceta che trova la composizione perfetta in piazza di Vagno a Corato. Scenari affascinanti nel quotidiano vengono segnalati da Bisceglie con lo scatto di @marcocasciello e da Ruvo con la foto di @mari_levischi.

Due foto insolite e bellissime giungono da Castel del Monte e da Monopoli. In occasione dell'eclissi di luna il disegnatore ed artista biscegliese @domenico.velletri.real immortala il Castel del Monte baciato proprio dall'eclissi. Il profilo @ztewie (uno dei founder di TheGnamBox) invece imprime nel tempo uno scatto d'epoca a colori, una scena quotidiana bellissima nel centro storico di Monopoli con un uomo che apre una tendina del Circolo dei pescatori.

Vi ricordiamo che potete segnalarci post e scatti utilizzando l'hashtag #livenetwork o taggando il profilo della città di riferimento.