​Il dessert perfetto di Ferragosto? Il panettone

Dimenticate le grigliate, le fritture di mare e la poesia dell’anguria messa a bagno nel mare perché si mantenga fresca. L’Italia ai tempi di Matteo Salvini ha sdoganato anche il panettone anche a Ferragosto. Il tipico dolce milanese sembra infatti la novità golosa pronta a sbarcare sulle tavole degli italiani in occasione della festa dell’Assunta.

In diverse parti del “Bel Paese” infatti sono in preparazione party a base di panettone, magari da gustare, considerate le temperature, in abbinamento a gelati e granite, oppure con canditi agli agrumi o con i pomodorini confit. Da Milano fino a Positano, il dolce che una volta era tipico natalizio, è l’assoluto protagonista del 15 agosto.

Nel capoluogo lombardo il Comune ha preparato una festa di Ferragosto per i tanti abitanti rimasti in città, con un occhio particolare ai più bisognosi, a base di panettoni a lievitazione naturale preparati dal maestro pasticcere siciliano Nicola Fiasconaro con canditi di agrumi e zafferano. A Positano, perla turistica della Costiera amalfitana, il panettone è il protagonista delle proposte dello chef pasticcere Pietro Macellaro per gli eventi “Stelle e dolcezze’"presso l'hotel “Le agavi”. Il cuoco campano lo propone a tre lievitazioni, con limone della Costiera Amalfitana e origano selvatico del Monte Cervati.

A rilanciare il consumo di panettone a Ferragosto ci ha pensato anche la vetrina virtuale di Eataly. La famosa catena fondata da Osar Farinetti specializzata nella vendita e nella distribuzione di generi alimentari, espone infatti “Il panettone di Ferragosto”, spiegando anche che fino all’800 il dolce era disponibile nelle pasticcerie milanesi tutto l’anno e che soltanto a partire dal secolo successivo il suo consumo sarebbe stato limitato al periodo delle feste natalizie.

Inoltre secondo Eataly le temperature agostane sarebbero le condizioni ideali per gustare appieno questo prodotto: in estate, infatti, il caldo fa sciogliere naturalmente il burro esaltando profumi e aromi, magari accompagnato dal gelato alla crema o allo yogurt, dalla frutta fresca e da un buon bicchiere di moscato freddo, il panettone - giurano quelli di Eataly - è il dessert perfetto anche a Ferragosto. Perciò addio grigliate, che peraltro secondo Coldiretti quest’anno sarebbero messe a serio repentaglio dal maltempo, e benvenuto panettone. Almeno lo stupore negli occhi del vicino di ombrellone che vi guarda mentre addentate il dolce che fu natalizio è garantito.