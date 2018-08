Patate di tutto il mondo, riunitevi. Spopola il profilo Instagram che recensisce le ”chips”

Avete mai provato le patatine allo spumante? E quelle all'agnello arrosto con sentore di menta? Avete mai pensato di riunire tutti i vostri assaggi e catalogarli quasi scientificamente? C'è chi ci ha pensato ed ha creato finebeforechipscame, profilo Instagram dedicato alle chips imbustate e destinate alla grande distribuzione. Tra un supermercato veneziano, uno inglese ed uno americano, le recensioni sono made in Puglia ma l'identità di chi si nasconde dietro una patatina resta segretissima. Abbiamo fatto qualche domanda ai gestori del profilo.

Chi ha l'idea di un profilo dedicato alle patate?

Chi si annoia delle solite patatine reperibili al bar e cerca di mettere a disposizione di tutti gli estimatori e dei curiosi la propria esperienza e i propri assaggi attraverso uno strumento semplice ed accessibile come Instagram. C'è da dire che il profilo si regge anche sul contributo dei followers che ci taggano nelle loro storie, spargono la voce e ci portano chips da ogni parte del mondo quando viaggiano. Non ci saremmo aspettati un riscontro ed un supporto del genere. Anche Salati Preziosi si è dimostrata interessata al progetto e ci ha inviato un pacco contenente le patatine elette Prodotto dell'anno 2018 promettendo di farci arrivare anche i due nuovi gusti la cui uscita è prevista a breve.

Quando nasce la passione per le chips?

Abbiamo sempre preferito gli snack salati a quelli dolci e le patatine sono "versatili". Il nostro percorso è iniziato probabilmente con il sacchetto di chips durante la passeggiata post messa domenicale e si è evoluto cercando di reperire patatine sempre più strambe ovunque si capitasse, consigliando anche agli amici le migliori o quelle che secondo noi avrebbero trovato interessanti in base ai loro gusti, che è poi l'idea che ha ispirato l'apertura del profilo.

Le avete provate davvero tutte? Anche quelle al cocco?

Scriviamo solo delle patatine mangiate per davvero. Attualmente sono circa 200 quelle di cui abbiamo parlato sul profilo, senza contare le chips che abbiamo assaggiato e che attendono di essere giudicate. Quelle al cocco e alla curcuma, non sono nulla in confronto al nuovo abbinamento wasabi e mela verde, da cui vi consigliamo di rimanere alla larga nella remota ipotesi in cui abbiate pensato di farci un pensierino

Le patate più strane mai assaggiate? La tipologia di chips che preferite?

Le più strane sono probabilmente quelle allo spumante, anche se Pringles produce una marea di gusti bizzarri che variano di Paese in Paese. Di recente ne abbiamo recensite parecchie provenienti dall'America e dall'Inghilterra, come quelle ai cetriolini o al gusto agnello arrosto con menta. Tendenzialmente preferiamo quelle spesse e croccanti realizzate con metodi di cottura tradizionali (le handcooked crisps), magari con sapori che ricordino prodotti di qualità tipici del luogo in cui sono state prodotte. Tra le nostre preferite ci sono ad esempio le Burts e le Kettle, ma abbiamo notato che ultimamente un po' tutti i brand di patatine stanno proponendo linee di prodotti più artigianali. Tra le italiane Amica Chips e Salati Preziosi hanno proposte molto interessanti

Se dovessero proporvi di inventare patatine che forma e sapore avrebbero?

Sarebbero di forme irregolari, arricciate, croccanti e con residui di buccia di patata sui margini, tutti elementi che denotano l'impiego di metodi di preparazione poco industriali. Ci piacerebbero abbinamenti legati alla tradizione italiana per creare uno snack gourmet che porti alto il nome della nostra cucina

Oltre alle chips destinate alla grande distribuzione, darete spazio anche alle chips sfuse dei pub?

Il progetto è nato con l'idea di giudicare e catalogare le patatine in busta senza possedere veri e propri requisiti da critici culinari, con un approccio serio e sistematico che fosse in contrasto con il concetto "basso" di snack destinati alla grande distribuzione. Esprimerci sulle chips cucinate dai locali non sarebbe la stessa cosa e si rivelerebbe, tra l'altro, molto dispersivo

Un consiglio per gli amanti delle patatine in questa fine estate?

Consigliamo le uniche chips che finora hanno totalizzato il massimo dei voti in tutti e tre i parametri che teniamo in considerazione per i nostri giudizi: le San Carlo 1936 Antica Ricetta al gusto pomodoro, prezzemolo e basilico. Semplici, gustose e contenute in un sacchetto elegantissimo sono la dimostrazione che non è necessario strafare e tentare di stupire a tutti i costi con combinazione di sapori improbabili per realizzare un ottimo prodotto