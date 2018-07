​“Yes weekend”, il lato oscuro della luna

“Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,/Silenziosa luna?”. I versi di Giacomo Leopardi (perfetti da aggiungere sotto un selfie) introducono uno degli eventi più suggestivi in programma in questo ultimo weekend di luglio: l’eclissi lunare più lunga del secolo. Ma nel fine settimana, che Autostrade per l’Italia ha contrassegnato con il bollino rosso, c’è anche un fitto calendario di appuntamenti che promettono di non lasciare scontento davvero nessuno: dalla musica live di Battiti al teatro con Enrico Lo Verso, al festival folk dedicato alle danze popolari di Bitonto. Ecco tutti gli eventi in dettaglio.



Venerdì 27 luglio

Nasi all’insù per guardare l’eclissi lunare più lunga del secolo a Castel del Monte (dalle 20 alle 23 ingresso gratuito). Altrettanto spettacolare promette di essere “Lezioni di Volo (Vola Ariel)”, realizzato dalla compagnia ResExtensa di Elisa Barucchieri che si terrà a Corato in piazza Di Vagno (dalle 19). A Giovinazzo (villa Comunale alle 21, ingresso gratuito) Enrico Lo Verso porta in scena le “Metamorfosi” di Ovidio. Si conclude stasera a Trani la rassegna di teatro per ragazzi “Raccontando sotto le stelle” con “Il principe ed il povero” a cura della Casa di Pulcinella. A Bitonto parte (alle 18 nel centro storico) l’edizione 2018 di “Ta.Tara.Tatà” l’unica manifestazione di musica e danza popolare in terra di Bari che proseguirà fino a domenica.

Sabato 28 luglio

Il rap di Gue Pequeno sbarca al lido San Francesco di Bari (dalle 21,30) in occasione della Bobo Summer Cup 2018 organizzata dalla Sly United Fc. Musica elettronica invece nel parco Santa Geffa di Trani (dalle 21) con la seconda tappa di “Cavo Fest 2018 - Natives”, il focus sulle più interessanti realtà della musica elettronica pugliese. A Ostuni comincia la seconda edizione del “Music Festival” (dalle 20) nel suggestivo scenario del parco archeologico di Santa Maria D’Agnano. A Ruvo prosegue "Innesti - Estate 2018”, la rassegna che raccoglie gli eventi culturali cittadini. Sabato è in programma la presentazione del libro “Sodoma” di Sodoma di Pasquale Vitagliano. A Corato invece si conclude “Brisighella sotto le stelle” con “Vernacorato”, una serata dedicata al vernacolo in Piazza Abazia (dalle 21). Appuntamento anche per gli sportivi con la partita amichevole di calcio Fbc Gravina-Potenza allo stadio Stefano Vicino alle 18.

Domenica 29 luglio

Gran finale del Radionorba Battiti Live 2018 a Bari. Sul palcoscenico allestito sul molo San Nicola sul lungomare Di Crollalanza (21) ci sarà un cast ricco di stelle con J-Ax, Mihail, i Negrita, Irama, Biondo, Francesca Michielin, Elodie, Michele Bravi, Gué Pequeno, Gabry Ponte e tanti altri. Domenica all’insegna delle bellezze del territorio a Giovinazzo con il tour guidato anche in lingua inglese e francese (gratuito con prenotazione a partire dalle 10).

Mostre in corso. Dialoghi 3.0. Pino Pascali e Claudio Cintoli, in programma fino al 30 settembre nel museo di Polignano a Mare; “Franco Dellerba. Percorsi” fino al 30 settembre nella Pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto di Bari; “Theorema” dell’artista tarantino, Giulio De Mitri, fino al 30 settembre nel Bastione del Museo archeologico di Santa Scolastica di Bari; “La città provvisoria”, fino al 5 agosto presso lo “Spazio Murat” di Bari; “L’Appia ritrovata. In cammino da Roma a Brindisi”, mostra fotografica fino al 28 ottobre nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi; “Pop Five” fino al 30 agosto presso l'Ismi Arte contemporanea di Trani.

I cartelloni estivi. Tutti gli appuntamenti in programma nei cartelloni estivi di Giovinazzo, Corato e Gravina.