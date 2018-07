L'estate e tutte le sue sfumature sono esplose sui social. Alla faccia delle previsioni che ci hanno preannunciato una stagione ballerina, c'è chi si "schianta" sugli scogli o sulla sabbia per godere a pieno del calore del sole e dei suoni del mare. Da Barletta a Molfetta, passando per Bisceglie, il grande protagonista è proprio il nostro amico blu. Se a Barletta @lachiccca si lascia a cullare dall'acqua che bagna la riva al tramonto sulla spiaggia, a Bisceglie @mr.qut mima le patelle abbacciando uno scoglio. A Molfetta invece spazio alla novità dell'estate: Torre Gavetone. La foto di @adeledallagassa è stata scattata proprio lì. L'ultimo scatto "marino" della nostra selezione è di Giovinazzo: barca nel porto immortalata sul finire del giorno da @_andreamin.

E se dovessimo trovare invece una seconda categoria per le foto selezionate, diremmo Moda e lifestyle per gli scatti di @francescodecalo dinanzi alla Cattedrale di Trani in bianco e nero, @thewildgirlblog, blogger belga in uno scatto stile retrò in pieno centro a Bari e @museiitaliani in quel di Bitonto.

Chiudiamo con Corato, città nella quale @al.es.sandro ha fotografato una tipica serata estiva nei vicoli della città, la festa patronale di Terlizzi nel particolare immortalato da @pierreparisi ed il doppio arcobaleno che disegna la magia sul cielo di Ruvo nello scatto pubblicato da @_bad_universe_. Vi ricordiamo che potete segnalarci post e scatti utilizzando l'hashtag #livenetwork o taggando il profilo della città di riferimento.