Yes Weekend, si vola tra le nuvole con il Murgia Balloon Flights

Calendario Google alla mano e pronti per prendere appuntamento con gli eventi più interessanti di tutto il weekend che si dividerà tra il Murgia Balloon Flights, mostre, musica e serate enogastronomiche.

Venerdì 20 luglio

A Palagianello al castello Stella Caracciolo "I Portulani" ricorderanno la figura del magistrato Paolo Borsellino. A Massafra invece a partire dalle ore 18:30 presso la sala conferenze del castello medievale il quarto appuntamento riservato agli "Incontri nella Chora", una serie di iniziative organizzate dallo Info Point turistico, gestito dalla Coop. Nuova Hellas, per condividere i risultati della conoscenza scientifica e promuovere l’immagine di una città ospitale che punta ad una gestione sostenibile dei suoi attrattori turistici, afferenti al patrimonio culturale locale.

Visita turistica guidata gratuita serale a Bitonto: due turni alle 20 e alle 21.30. Proseguono le serate di Torre Sansanello a Corato: cibo e musica greca.

Sabato 21 luglio

Per la rassegna Innesti a Ruvo di Puglia, Lettura animata per bambini dai 3 anni a partire dalle 19: Storie del bosco di e con Marianna Di Muro. Poesia e arte a Giovinazzo a partire dalle 20,30 in piazza delle Benedettine poeti dilettanti e non condivideranno in pubblico le proprie emozioni alternandosi alle note dei musicisti Giuseppe De Trizio (chitarra classica) e Adolfo la Volpe (chitarra elettrica e chitarra classica) e alle performance con abiti-scultura in cartapesta – realizzati da Luigi Bressan – che vedrà protagonisti Claudia Cavalli (ballerina) e Vito Cassano (coreografo)

Domenica 22 luglio



A Trani alle ore 20:30, al Palazzo delle Arti Beltrani si terrà l'ultimo concerto della prima parte del Festival Debussy, nel centenario della scomparsa di Claude Debussy (1862-1918), organizzato dall'Associazione Auditorium di Castellana Grotte.

Serata musicale anche a Castellaneta con "Vasconnessi", live rock show presso quartiere Viale Europa.

Per l’intero weekend

Si sogna con i palloni aerostatici per tutto il weekend a Gravina in Puglia. Per tutto il weekend si terrà il Murgia Balloon Flights.



A Trani fino al 20 agosto prosegue presso Ismi Arte la mostra d'arte contemporanea Pop Five. Nel sud della Puglia, ad Ostuni festival d'arte e musica popolare dai cinque continenti: ecco la Ghironda.

A Polignano continua fino a settembre l’omaggio a Pino Pascali, a 50 anni dalla sua morte, con la mostra Dialoghi 3.0, mentre nel Castello di Monopoli si celebra il meraviglioso mondo di Joan Mirò, con le sue “Opere grafiche 1948-1974”. Insieme a lui, durante questo fine settimana, esporrà anche Luigia Bressan, artista e scultrice putignanese che presenta la sua personale dal titolo “La carta elegante”. Sempre a Monopoli, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ci sarà la collettiva “Scorci d’autore”realizzata da Luigi Masi e Giansilvio Margiotta: una rivisitazione di vicoli, piazze ed edifici storici del passato, con uno sguardo al presente e bellezze della Murgia pugliese. Il genio di Federico II in mostra Il potere dell’armonia. Federico II e il De Arte venandi cum avibus.



Nella pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto di Bari, spazio alla mostra personale dell’artista pugliese Franco Dellerba dal titolo “Percorsi”. Fulcro dell’esposizione sarà una grande installazione realizzata con centinaia di cartamodelli di tomaie di scarpe, recuperati nel laboratorio di un calzolaio del primo Novecento, e trasformati in un’originalissima e sorprendente opera.

Ancora, nel complesso monumentale di Santa Chiara, “Restauri in mostra”, con opere che spaziano dalla preistoria al ‘900. Apertura ogni giorno dalla 10 alle 19.45 e sabato e domenica dalle 18 alle 22.

Nel Bastione del Museo archeologico di Santa Scolastica della Città metropolitana si può ammirare l'installazione ambientale Theorema dell’artista tarantino Giulio De Mitri, considerato tra i protagonisti della Light art e noto a livello nazionale e internazionale. Resterà visitabile fino al 30 settembre.

La città provvisoria, progetto a cura di Melissa Destino, è allestita nello Spazio Murat di piazza del Ferrarese fino al 5 agosto.

Infine, a Ruvo di Puglia, partono le iniziative della stagione estiva “Innesti” con gli appuntamenti quotidiani del Wanda Landowska piano summer 2018.



L'estate giovinazzese e l'estate coratina, ricche di appuntamenti, le ritrovate tutte in questi elenchi di date da segnare sul vostro calendario.