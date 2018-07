Yes Weekend, la Puglia è in mostra. A Corato jazz dal tramonto all'alba

Metà luglio ed un cantiere estivo in movimento: tante le mostre, decine gli appuntamenti musicali che accompagneranno le nostre serate ed in qualche caso anche le nostre notti conducendoci sino all'alba. Se non avete ancora deciso dovete passare l'intero weekend, cominciate a prendere nota.

Venerdì 13 luglio

A Castellaneta appuntamento con Orti senza barriere. L'associazione "Castellaneta Evolution" ripropone per la seconda edizione "Orti senza Barriere". Il progetto, pensato per permettere libertà di movimento e di azione ai ragazzi con disabilita motoria, prevede l'installazione di un orto realizzato appositamente per permettere libertà di movimento anche da seduti, insieme a momenti formativi e attivi di piantumazione in vaso e coltivazione dell'orto.

A Trani presso la galleria Ismi Arte Contemporanea alle ore 19 presso l'Ismi Arte contemporanea di Trani sarà inaugurata l'esplosione di Pop Art con Guido Corazziari, Giancarlo Montuschi, Roberto Mazzeo, Roberto Bertoni e Cisky. Ultimi scampoli di Tango a Trani, appuntamenti fino al 18 luglio: prendete nota da questo link.

A Ruvo di Puglia il giornalista Valentino Losito presenterà "E la chiamano estate - Quando andavamo in villeggiatura". Con Losito, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti della Puglia, dialogherà Angelo Tedone, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno. I saluti saranno affidati a Rocco Lauciello, presidente della Pro Loco di Ruvo di Puglia nonché dell’Unpli Puglia, e a Monica Filograno, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune.

A Mola di Bari per "Teatro al Chiostro", questa sera alle 21 lo spettacolo Bestie e altri animali da Palazzeschi.

Nottata spettacolare a Torre Sansanello con Pino Basile ed Eufemia Mascolo per la rassegna Sapore d'estate.

Serata dedicata agli studenti fuori sede ad Andria con la Festa del ritorno. In via Bonghi (nei pressi della chiesa di San Nicola) nel centro storico di Andria, dalle 20:00 in poi, si terrà la prima “Festa del Ritorno”. Un evento pensato e organizzato dall’associazione Materia Prima.

Teatro a Massafra con "Passi segreti". La rassegna, conosciuta negli anni passati come “Massafra Secret”, per la sesta edizione si mette in movimento e muta nome, presentando cinque differenti percorsi artistici.

Sabato 14 luglio

Anna Oxa in concerto a Corato con Voce Sorgente Tour. Radio Italia Anni 60 festeggia i suoi 18 anni con la grande voce di Anna Oxa. Appuntamento alle 21 nel Parco Comunale di via Sant'Elia.

A Ruvo di Puglia serata di rigenerazione urbana con nóv? nóv? nóv? - nuovi navi nuove, a partire dalle ore 20 nel laboratorio urbano La Capagrossa coworking si svolgerà l’evento finale del progetto.

Verrà inaugurata oggi a Brindisi la mostra fotografica, documentaria e multimediale dal titolo L’Appia ritrovata. In cammino da Roma a Brindisi.

Domenica 15 luglio

Serata in jazz a Torre Sansanello (Corato). Yotam Silberstein è un giovane chitarrista, nato a Tel Aviv , e trasferitosi a New York, circa 15 anni fa; la sua tecnica eccellente ed il suo"orecchio" superlativo gli permettono di affrontare stili diversi e generi disparati. Appuntamento con la sua musica alle ore 20.

Per l’intero weekend

Nella città bianca terza edizione di PianOstuni. Tra i partecipanti: Danilo Rea, Sergio Cammariere e Mirko Signorile. Qui l'intero programma. Sempre ad Ostuni, mostra fotografica La casa dov'è? nella Rsa e Centro diurno alzheimer Mediterranea - Medihospes.

Musica e chitarre internazionali a Massafra con il Festival che unirà ospiti da Stati Uniti, Spagna, Portogallo, Brasile, Argentina, Germania e Paesi Bassi.

A Polignano continua fino a settembre l’omaggio a Pino Pascali, a 50 anni dalla sua morte, con la mostra Dialoghi 3.0, mentre nel Castello di Monopoli si celebra il meraviglioso mondo di Joan Mirò, con le sue “Opere grafiche 1948-1974”. Insieme a lui, durante questo fine settimana, esporrà anche Luigia Bressan, artista e scultrice putignanese che presenta la sua personale dal titolo “La carta elegante”. Sempre a Monopoli, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ci sarà la collettiva “Scorci d’autore”realizzata da Luigi Masi e Giansilvio Margiotta: una rivisitazione di vicoli, piazze ed edifici storici del passato, con uno sguardo al presente e bellezze della Murgia pugliese.

Nella pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto di Bari, spazio alla mostra personale dell’artista pugliese Franco Dellerba dal titolo “Percorsi”. Fulcro dell’esposizione sarà una grande installazione realizzata con centinaia di cartamodelli di tomaie di scarpe, recuperati nel laboratorio di un calzolaio del primo Novecento, e trasformati in un’originalissima e sorprendente opera.

Ancora, nel complesso monumentale di Santa Chiara, “Restauri in mostra”, con opere che spaziano dalla preistoria al ‘900. Apertura ogni giorno dalla 10 alle 19.45 e sabato e domenica dalle 18 alle 22.

Nel Bastione del Museo archeologico di Santa Scolastica della Città metropolitana si può ammirare l'installazione ambientale Theorema dell’artista tarantino Giulio De Mitri, considerato tra i protagonisti della Light art e noto a livello nazionale e internazionale. Resterà visitabile fino al 30 settembre.

La città provvisoria, progetto a cura di Melissa Destino, è allestita nello Spazio Murat di piazza del Ferrarese fino al 5 agosto.

Fino al 16 luglio, al Polo museale di Trani espone l’artista e architetto pugliese Gianni Pitta con la personale "Kind hearted people".

Si inaugura questa sera e resterà visitabile fino a lunedì, ad Andria, la mostra a cura di Susanna Conversano e dei suoi allievi intitolata "Le nostre infinite sfumature".

Infine, a Ruvo di Puglia, partono le iniziative della stagione estiva “Innesti” con gli appuntamenti quotidiani del Wanda Landowska piano summer 2018.

L'estate giovinazzese e l'estate coratina, ricche di appuntamenti, le ritrovate tutte in questi elenchi di date da segnare sul vostro calendario.