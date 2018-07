FlixBus si estende nella provincia Bari

FlixBus continua a puntare sul Barese, consolidando la presenza sul territorio col duplice obiettivo di offrire un servizio sempre più capillare a chi parte dalla provincia e agevolare allo stesso tempo i flussi di visitatori verso le località di traino per il turismo locale. Le ultimissime novità riguardano l’istituzione di due nuove fermate a Putignano (in Via Cappuccini) e Locorotondo (in Via Madonna della Catena), in linea con il progetto per il litorale, la Murgia Barese e la Valle d’Itria perseguito negli ultimi mesi, che ha portato al graduale incremento dei collegamenti tra la Puglia e le altre regioni.

Tra le prime città raggiunte da FlixBus, Bari ha sempre avuto un ruolo centrale all’interno della rete italiana quale snodo di interscambio privilegiato in Puglia e meta di crescente prestigio turistico. Ruolo confermato dai dati della società, che ha registrato un incremento delle prenotazioni per il capoluogo pari al 100% solo nell’ultimo anno complice l’ampliamento dei collegamenti con la città, oggi connessa con oltre 70 destinazioni. Tra le novità, le connessioni con nuove città in Campania, come Benevento, e in Toscana, come Lucca e Prato. Si ampliano così le opportunità di viaggio per chi si sposta tra Bari e le altre regioni, a beneficio dei passeggeri italiani e dell’attrattività turistica del capoluogo.

Anche lungo la costa si consolida l’attività di FlixBus per agevolare lo spostamento dei bagnanti diretti a Molfetta, Polignano a Mare e Monopoli: vengono infatti potenziati i collegamenti tra le tre città con alcuni dei principali centri italiani, quali Roma, Milano, Napoli e Bologna, per offrire un’alternativa di viaggio a chi questa estate si dirigerà verso alcune delle più rinomate spiagge pugliesi.

L’arrivo di FlixBus a Putignano e Locorotondo, collegate con Roma ogni giorno e senza cambi, segue l’istituzione di connessioni dirette tra la capitale e altri importanti Comuni dell’entroterra barese: gli autobus verdi, infatti, collegano già la Murgia Barese con Roma da Altamura, Bitonto, Corato, Gravina, Gioia del Colle, Terlizzi, Ruvo di Puglia e Noci, mentre chi parte dalla Valle d’Itria può utilizzare i collegamenti con Alberobello, oltre che con Martina Franca. Si consolida così un corridoio cruciale per chi si sposta tra l’entroterra e la Capitale per studio, lavoro o semplicemente turismo.

Sia la Murgia Barese che la Valle d’Itria sono inoltre collegate capillarmente con varie altre città italiane: da Altamura si raggiungono, fra le altre, Milano, Venezia, Bologna, Napoli e Matera, mentre tra le mete collegate con Gioia del Colle, Noci e Alberobello si possono citare Milano, Torino, Bologna e Pescara. Bitonto, Corato, Terlizzi e Ruvo godono infine di connessioni con città come Venezia, Bologna e Pescara.