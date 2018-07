Sir Richard Branson in Puglia, tra voli interspaziali e partite a ping pong

Negli ultimi giorni l'imprenditore britannico, fondatore del Virgin Group, Richard Branson, ha annunciato accordi stretti in Puglia per alcuni "apparecchi da turismo spaziale". Nell'era dei contrasti più marcati, da un lato c'è chi si imbatte in una traversata della speranza su imbarcazioni di (s)fortuna, e dall'altro c'è chi sogna di viaggiare nello spazio a breve. La Virgin Galactic ha annunciato la partnership con due società aerospaziali per collaborare a lanci nello spazio dall’Italia. Ma l'annuncio ha avuto un lieto evento a corredo: un matrimonio celebratosi in Puglia e festeggiato a Borgo Egnazia.

Su Instagram la reginetta russa del tennis, Maria Sharapova, ha pubblicato alcuni scatti e tra tutti (ulivi, drink e selfie) ha fatto il giro dei social la fotografia con Richard Branson. I due si sono sfidati a ping pong ed il commento della Sharapova non lascia spazio a dubbi sul premio in palio: "Un biglietto gratis per lo spazio?". La coppia sposatasi è composta da Lynn Anderson e Dave Clark. Lei pubblicitaria, lui imprenditore ed ex di Beatrice di Inghilterra, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson. Tra gli invitati si segnala anche la presenza della produttrice Courtney Condron.

Ma tornando all'accordo stellare stretto da sir Branson, le due agenzie sono la Sitael e l'Altec, di proprietà dell’Agenzia Spaziale Italiana e Thale Alenia Space. L'obiettivo dell'accordo è quello di strutturare le attività di lancio dei veicoli di Virgin Galactic nello spazio porto di Grottaglie. Lo spazio porto potrà essere utilizzato dai privati il cui campo di interesse sono i viaggi spaziali per questioni di business, oppure da soggetti di diverso tipo (tra cui proprio L’agenzia Spaziale Italiana) per ricerca scientifica.

Il quartier generale di Virgin Galactic rimarrà operativo a Spaceport America nel New Mexico ma da Grottaglie la Virgin Galactic potrebbe lanciare per la prima volta una persona nello spazio. Un po' di cozze su Proxima b ne vogliono?