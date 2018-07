Yes weekend, tra musica, danza, letture e... il Papa a Bari

Il primo weekend di luglio nelle nostre città è caratterizzato da tanta arte, ma anche da musica per tutti i gusti, danza e passeggiate sotto le stelle.

Per chi dovesse recarsi a Bari per seguire gli appuntamenti di oggi e domani, è importante conoscere alcune limitazioni al traffico legate alla visita di papa Francesco. Potete trovare tutte le info cliccando qui.

Ma ora vediamo nel dettaglio gli eventi in calendario.

Venerdì 6 luglio

Per l’anteprima estiva de I dialoghi di Trani, torna in città lo scrittore barese Gianrico Carofiglio, che nell’atrio di palazzo Quercia converserà insieme alla giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno Lucia De Mari su “La possibilità della scrittura”.

Per il Festival di Cinema & Letteratura “Del racconto, il film”, oggi alle 19.30 sarà a Bari, all’Officina degli Esordi di via Francesco Crispi 5, Giulio Beranek, autore de “Il figlio delle rane”, che insieme alla giornalista di Repubblica Antonella Gaeta e al presidente di Unicef Bari Michele Corriero racconterà la sua infanzia nomade, lontana da quella “normalità” di chi vive sempre nello stesso posto.



A Giovinazzo, nell’atrio dell’istituto Vittorio Emanuele II, Spettacolo di danza a cura del College of dance.

A Corato, continuano gli appuntamenti con la grande musica da Murgià, in piazza Oberdan 23. Questa sera è la volta di "Con voi"- Tributo a Claudio Baglioni. Dalle 20.30 alle 23.30, Murgia by night, una passeggiata notturna a caccia di stelle con cena tipica in collaborazione con l’associazione Trekking Astrofili Physis, grazie alla quale sarà possibile l’osservazione di pianeti e costellazioni. Appuntamento a masseria Cimadomo, in località San Magno. A Larghetto San Benedetto, invece, alle 20, l’associazione culturale Cicres propone That's amore. A spasso nello swing italiano.

Sabato 7 luglio

Nel chiostro di Santa Chiara a Mola di Bari di scena Le mille e una notte con Paolo Panaro, nell’ambito dei Racconti di estate.

Ad Andria, la scuola di “Monton de estrellas” celebra la chiusura dell’anno accademico 2017/18 in grande stile portando sul palco il talento dei giovani del territorio con l'avvincente spettacolo di danza "Underground".

Domenica 8 luglio

A Corato, alle 19 in piazza Mentana, Festival del tango in tour. Milonga di tango, a cura dell’associazione culturale In movimento.

Nel chiostro di Santa Chiara a Mola di Bari di scena Smanie per la villeggiatura. Nell’adattamento e nella regia di Paolo Panaro, la commedia goldoniana diventa la rappresentazione della crisi economica, del tenore di vita troppo alto e della cattiva educazione dei figli nel terzo millennio.

Per l’intero weekend

A Polignano continua fino a settembre l’omaggio a Pino Pascali, a 50 anni dalla sua morte, con la mostra Dialoghi 3.0, mentre nel Castello di Monopoli si celebra il meraviglioso mondo di Joan Mirò, con le sue “Opere grafiche 1948-1974”. Insieme a lui, durante questo fine settimana, esporrà anche Luigia Bressan, artista e scultrice putignanese che presenta la sua personale dal titolo “La carta elegante”. Sempre a Monopoli, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ci sarà la collettiva “Scorci d’autore” realizzata da Luigi Masi e Giansilvio Margiotta: una rivisitazione di vicoli, piazze ed edifici storici del passato, con uno sguardo al presente e bellezze della Murgia pugliese.

Nella pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto di Bari, spazio alla mostra personale dell’artista pugliese Franco Dellerba dal titolo “Percorsi”. Fulcro dell’esposizione sarà una grande installazione realizzata con centinaia di cartamodelli di tomaie di scarpe, recuperati nel laboratorio di un calzolaio del primo Novecento, e trasformati in un’originalissima e sorprendente opera.

Ancora, nel complesso monumentale di Santa Chiara, “Restauri in mostra”, con opere che spaziano dalla preistoria al ‘900. Apertura ogni giorno dalla 10 alle 19.45 e sabato e domenica dalle 18 alle 22.

Nel Bastione del Museo archeologico di Santa Scolastica della Città metropolitana si può ammirare l'installazione ambientale Theorema dell’artista tarantino Giulio De Mitri, considerato tra i protagonisti della Light art e noto a livello nazionale e internazionale. Resterà visitabile fino al 30 settembre.

La città provvisoria, progetto a cura di Melissa Destino, è allestita nello Spazio Murat di piazza del Ferrarese fino al 5 agosto.

Fino al 16 luglio, al Polo museale di Trani espone l’artista e architetto pugliese Gianni Pitta con la personale "Kind hearted people".

Si inaugura questa sera e resterà visitabile fino a lunedì, ad Andria, la mostra a cura di Susanna Conversano e dei suoi allievi intitolata "Le nostre infinite sfumature".

Infine, a Ruvo di Puglia, partono le iniziative della stagione estiva “Innesti” con gli appuntamenti quotidiani del Wanda Landowska piano summer 2018.