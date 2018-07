Ha l'accento campano e scarpe comode, per le lunghe traversate che lo attendono. Solitamente ascolta musica per farsi compagnia e per rendere più leggero quello zaino pesante e strambo con il quale cammina per tutto il Sud Italia. Ed è cordiale, seppur abbia l'aspetto di un entità per metà umana e per l'altra metà figlia della robotica.

È l'omino (reale) di Google Maps che, con il suo zaino da quasi 30 chilogrammi - in cui sono comprese macchine fotografiche, batterie e pc per incamerare tutti gli scatti in maniera istantanea - raggiunge i luoghi in cui l'auto non riesce o non può arrivare.

"Non immagini neanche quanta gente mi ferma per farmi domande o chiedere roba allucinante", dice.



Non è ancora tempo di droni, ci fa sapere: non rispecchierebbero la visuale dell'occhio umano e ci sono troppe zone in cui non sarebbe facile muoversi. Certo, sarebbe molto più comodo per gli incaricati a svolgere questa mansione.

"Le foto scattate in questi giorni quando saranno visibili?", gli chiediamo. "Tra un po' di tempo", risponde. In realtà tra un mese sarà già possibile visionare la nuova mappatura. Il tempo di postprodurre gli scatti (coprire/oscurare volti e targhe) e procedere alla pubblicazione.

Intanto Google Maps si prepara a nuove modifiche: la nuova scheda “Esplora” ha subito una riprogettazione che adesso è in fase di rilascio in tutto il mondo. L’applicazione di Google diventa anche una guida, sia per i dintorni che per i posti che si pianifica di visitare. Più scorri più scopri. Ogni categoria vanta sotto-categorie sempre più specifiche. Nella pagina si trovano anche gli eventi nelle vicinanze con l’aggiunta, rispetto al passato, di selezione per differenti orari. L’utente può consultare foto, descrizioni e filtri per categorie come “buono per i bambini”, “economico” o “interno o esterno” in modo da poter trovare l’attività giusta.