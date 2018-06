"Yes Weekend", musica sotto le stelle

L’ultimo fine settimana di giugno sarà un weekend all’insegna della musica. Sono previsti tanti concerti sotto le stelle per godersi l’inizio della bella stagione. Da Giovinazzo a Polignano c’è solo l’imbarazzo della scelta con il rocker Bugo al'Eremo, la cantautrice Erica Mou a Bari, la Junior Orchestra del conservatorio Nino Rota a Ostuni l’anteprima di Beat Onto Jazz con il pianista Nico Marziliano e la cantante brasiliana Rosalia De Souza che si esibirà domenica a Polignano nell’ambito di Bari in Jazz. Ma il fine settimana è come di consueto ricco di appuntamenti culturali con le mostre (a Locorotondo si inaugura quella dedicata a David Bowie), gli eventi teatrali e il festival del libro a Ostuni. La chiusura in bellezza - è il caso di dirlo - del weekend sarà affidata alle modelle di Miss Italia in passerella a Corato Ecco le manifestazioni in dettaglio.



Venerdì 29 giugno

Si intitola “Parole sulla luna”, il recital inedito con la giovane e talentuosa cantautrice pugliese Erica Mou e il poeta, drammaturgo, sceneggiatore e regista Cosimo Damiano Damato in programma venerdì alle 21, a Bari a Torre Quetta. Sarà Un incontro intimo di due artisti, tra modi diversi di trattare l’amore, tra le parole scritte e quelle cantate.

A Locorotondo fino al 4 luglio, “Sulle tracce di David Bowie, l’uomo delle stelle nelle riviste musicali italiane dagli anni ‘70 ai ’90". L’esposizione racconta attraverso documenti tratti dalle riviste musicali italiane, conservate dalla Mediateca Regionale Pugliese, dagli anni ‘70 ai ‘90 le modalità tramite le quali l’artista venne presentato e rappresentato al pubblico dal principale medium dell’epoca: la stampa.

A Trani venerdì alle 19,30 presso il Polo Museale, nella sede della Fondazione Seca in Piazza Duomo 8/9, si inaugura l’esposizione artistica “Kind hearted people” dell’artista, architetto pugliese, Gianni Pitta, ispirata dall’icona del cuore.

A Ostuni alle 20,30 nel museo di civiltà preclassiche si esibisce la Junior Orchestra del Conservatorio Nino Rota di Monopoli. diretta dal maestro Teresa Satalino.

Mostre in corso. Al museo di Polignano a Mare “Dialoghi 3.0. Pino Pascali e Claudio Cintoli”. Al Castello Normanno Svevo di Bari “L’icona russa: preghiera e misericordia”, 36 opere provenienti dalle collezioni di due musei moscoviti. Al Castello Carlo V di Monopoli le opere di grafiche di Joan Mirò. A Bari nella chiesa di San Francesco della Scarpa “Restauri in mostra: Archeologia, Arte e Architettura” l’esposizione abbraccia un arco di tempo ampio dalla preistoria al Novecento. A Bari nel Bastione del Museo archeologico di Santa Scolastica l'installazione ambientale “Theorema “dell’artista tarantino, Giulio De Mitri, considerato tra i protagonisti della Light Art e noto a livello nazionale e internazionale.

Sabato 30 giugno

A Bitonto l’anteprima della 18esima edizione del Beat Onto Jazz Festival. Al teatro Traetta dalle 19 è previsto un doppio appuntamento: la presentazione del libro “Puglia, le età del jazz” di Ugo Sbisà e l’esibizione in piano solo del maestro Nico Marziliano in un avvincente tributo al grande Michel Petrucciani.

La Touring Juvenatium organizza a Giovinazzo in villa Palombella dalle 17,30 i “TourinGames”, un evento dedicato a bambini a ragazzi che si sfideranno in prove di abilità e destrezza. La classifica finale contribuirà a stabilire l’ordine di partenza del “Gamberemo”, il palio dei Rioni in programma ad agosto.

Amore, ricordi e silenzi: le poesie di Federico Lotito a Trani. Sabato alle ore 19,30, presso la libreria “La Biblioteca di Babele”, in piazza Campo dei Longobardi, il poeta presenterà il suo ultimo libro di liriche intitolato “È passato un silenzio”.

Si conclude con uno spettacolo intitolato “Illo, ho, ho, my lord” il laboratorio di teatro condotto da Francesco Martinelli, in collaborazione con il Centro di Prima Accoglienza di Corato. L’evento si terrà (alle 19 e alle 21) nel Laboratorio Urbano Corato Open Space in viale Fieramosca 169 (ingresso con invito).



Musica dal vivo all’Eremo Club, sulla litoranea Giovinazzo-Molfetta. Sabato (apertura porte alle 22, start live alle 22,30) sarà la volta di Bugo che da poco ha pubblicato “RockBugo”, il nuovo lavoro che raccoglie e riscrive i successi di 18 anni di carriera solista, riarrangiati in chiave rock.

Domenica 1° luglio

Ultimo appuntamento ad Ostuni per “Un’emozione chiamata libro”, la storica kermesse letteraria organizzata ogni anno dall’assessorato alla Cultura e al Turismo. Presso la Marina di Ostuni Verranno presentati i libro di Maurizio Masciopinto “Portati 'o pigiama” e di Federica Angeli “A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta”.

A Corato appuntamento con la bellezza. In piazza Cesare Battisti, dalle 21, va in scena il tour estivo pugliese della 79esima edizione di Miss Italia, il più longevo e rinomato concorso di bellezza della nazione, organizzato da Patrizia Mirigliani. in passerella sono attese le più belle ragazze di Puglia, per cercare di conquistare la corona e la fascia di Miss Miluna Corato, utili per partecipare alla finalissima di Miss Puglia.

Estate a Gravina in Puglia, gli appuntamenti del 1° luglio: alle 18,3 “Biodiversamente", un percorso conoscitivo tra Museo di Scienze naturali e Giardino botanico Centro Visite - Bosco Comunale. Alle 19,30 Gravina’sgot talent 2018 a cura dell’Associazione di ”Protezione civile” Vola - Area Fiera e inoltre Gravina in Danza - Festival Internazionale di Danza 3ª Edizione - Direzione Artistica: Lucia Carulli.

A Polignano in Cala Paura a partire dalle 21 va in scena Rosalia De Souza con il suo “Tempo Tour” nell’ambito dell’edizione 2018 di Bari in Jazz. La De Souza è una delle più intriganti realtà discografiche del jazz italiano ed europeo, ha pubblicato il nuovo album della diva della bossa nova: un ritorno alle origini per la cantante brasiliana, accompagnata dai fuoriclasse Petrin, De Luise, Deidda, Vigorito e Congedo (ingresso gratuito).