L'estate nuvolosa ci sta regalando scenari insoliti per questo periodo dell'anno ma ne abbiamo approfittato per "macchiare" con il maltempo questo classico appuntamento con le foto estrapolate da Instagram.

Tra Corato (@mariaelena.brb) e Gravina in Puglia (@dino_bau) due fotografie che immortalano nel migliore dei modi la bellezza - e non ce ne vogliano gli amanti del caldo e del mare - della pioggia estiva e dei suoi cieli. Anche per la città di Trani abbiamo intercettato una foto con un'atmosfera magica, complice qualche nuvola, scattata da @mr_jphotography.

Cambiando registro e affidandoci semplicemente alla bellezza dei panorami cittadini, in gallery troverete degli scatti ben riusciti da Giovinazzo (@ffrasca88), Bisceglie (@antricky), Bari (@liviafavia) e Molfetta (@lezzy_d). Scene di vita quotidiana e angoli particolari invece da Ruvo con lo scalpellino nel vicolo (@volpe.marco), Terlizzi e gli pneumatici in fiore (@about_a_girl11), il salto perfetto del cestista sulla spiaggia di Barletta al tramonto (@michelebalza) ed i bimbi che giocano con un supersantos in piazza a Bitonto (@giulia_sibilano).

Chiudiamo con la foto da migliaia di like della pole dancer australiana Maddie Splarke, in vacanza per qualche giorno in Puglia.