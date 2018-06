Giovani, in coppia con o senza figli: chi sono i pugliesi che comprano casa

Nel secondo semestre del 2017, il 75,2% dei pugliesi che ha comprato una nuova casa l’ha fatto per acquistare l’abitazione principale, il 19,5% come investimento (una percentuale in aumento rispetto al 17,3% dello stesso periodo del 2016) e solo il 5,3% si è invece concesso un appartamento dove trascorrere le vacanze.

A dirlo è uno studio basato sull’analisi delle compravendite realizzate attraverso le agenzie Tecnocasa e Tecnorete nella nostra regione.

Ma chi sono i pugliesi che intendono comprare casa? In particolare si tratta di persone che hanno deciso di sposarsi o di andare a convivere e di giovani famiglie, magari in cerca di una sistemazione migliore. Infatti, nel 76,7% dei casi, l’acquisto è stato concluso da coppie (43,1%) e coppie con figli (33,6%), mentre solo nel 23,3% dei casi si tratta di single. Numeri non dissimili da quelli registrati nell’anno precedente.

Il 29,4% degli acquirenti, infatti, ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, seguito dal 27,4% di persone tra i 36 e i 44 anni. Queste due categorie, insieme, compongono più della metà (56,8%) del totale. Una cifra perfettamente in linea con la media nazionale, che si attesta al 56,7%. Le percentuali diminuiscono via via che l’età aumenta, passando al 23,3% tra i 45 e i 54 anni e scendendo al 12,6% fino ai 64 e al 7,3% oltre i 65. Un dato comprensibile, pensando allo stress di un trasloco con tutti gli annessi e connessi (ristrutturazioni, tinteggiatura, arredamento...) e al desiderio, almeno in vecchiaia, di starsene tranquilli.

Ma chi sono, invece, coloro che vendono? E soprattutto, perché lo fanno?

Sempre nel secondo semestre del 2017, la maggior parte delle persone ha venduto una casa lo ha fatto per reperire liquidità (59%), per migliorare la propria qualità abitativa (30,1%), e infine a causa di un trasferimento in un altro quartiere o in un’altra città (10,9%).