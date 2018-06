L’aperitivo è una cosa seria. D’estate forse lo è ancora di più. Per rilassarsi dopo le canoniche otto ore in ufficio o per concludere in bellezza una giornata trascorsa sulle spiagge non c’è niente di meglio che abbandonarsi ad uno dei veri piaceri della vita: bere e mangiare qualcosa. Magari di fronte all’azzurro del mare, accarezzati dalla brezza della sera mentre il sole all’orizzonte si tuffa dietro la linea dell’orizzonte.

Un momento speciale che vale la pena sottolineare anche con qualche foto postata sulla propria bacheca social. Ecco cinque posti sul litorale di Bari e Bat, da Trani fino a Monopoli (in ordine geografico da nord a sud) dove potete esercitarvi nell’arte dell’#aperitivoconselfie.



Trani, Salto dell’acciuga

Sul lungomare sud, in piazzale Marina di Colonna, nei pressi del Monastero. Un chiringuito in tipico stile mediterraneo colorato di blu e bianco direttamente sulla spiaggia. Seduti sui cuscini a guardare il mare mentre sorseggiate un cocktail vi sembrerà di essere veramente in vacanza su un’isola del Mediterraneo.

Bisceglie, Tortuga Public House

Affacciato sul porto di Bisceglie in via La Spiaggia. Un nome già di per sé evocativo. L’occhio abbraccia l’intero bacino portuale, mente all’orecchio arriva il dolce tintinnio delle barche ormeggiate. Un richiamo implicito a viaggiare. Meglio ancora se accompagnato da una delle decine e decine di birre del menu. Riuscite a catturare il momento?

Giovinazzo, Supertele

Alla punta del lungomare Marina Italiana in località Trincea. Dietro le luminarie tipiche da festa di paese, c’è un chiosco che si affaccia direttamente sulla spiaggia, proprio dove il sole si va a tuffare la sera. Un’esperienza che puoi descrivere solo se ti chiami Giuseppe Ungaretti. Eppure non occorre essere particolarmente bravi con lo smarthpone, le foto vengono bene da sole. Una birra con una bustina di taralli pugliesi favorisce senz'altro il compito.

Polignano, La Rotellina

A due passi dal famoso ponte di Lama Monachile, ovvero uno dei luoghi da cartolina per eccellenza dell’intera regione. Ma qui oltre alla maestosità del panorama con la costa a picco sul mare, c’è anche il brand irresistibile del cibo pugliese: i tipici panzerotti rivisti con tanti imprevedibili e gustosi ripieni. Un esempio? Impasto al nero di seppia farcito con polpo fresco saltato in padella, ricotta, pesto di rucola e pepe.

Monopoli, Carlo V

Sul lungomare Santa Maria, a due passi dal Bastione e dal castello di Carlo V, che domina il porto di Monopoli. Il locale è decorato con motivi tipici delle maioliche. Dall’altro lato del muretto del lungomare si stende l’Adriatico e la costa sud che: la quinta perfetta per scattare delle foto al tramonto o, forse meglio ancora quando la luna piena si riverbera sulle onde scure del mare.

E voi, avete un posto del cuore per l'aperitivo con selfie? Segnalatecelo usando l'hashtag #aperitivoconselfie.