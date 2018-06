Yes, weekend. È arrivata l’estate

L’estate è arrivata. Sul calendario e nelle temperature, finalmente giuste per andare al mare. E le nostre città continuano a fornire occasioni per divertirsi, riflettere, conoscere. Vediamo come di consueto, quali sono i principali appuntamenti del fine settimana.

Venerdì 22 giugno

A partire dalle 16, a Gravina in Puglia, nei saloni del museo civico di piazza Benedetto XIII, seminario informativo sui temi del turismo accessibile, nell’ambito del programma “Interreg IPA II Italia-Albania-Montenegro”, il piano di cooperazione transfrontaliera che punta allo sviluppo sostenibile dei territori coinvolti.

A Corato, alle 19, nella sede dell’associazione “Tutto in un abbraccio”, in corso Mazzini 38, si terrà l’incontro dal titolo “Genitori felicemente… imperfetti?”. Oggi e domenica, invece, appuntamento con il gran finale del “Festival delle Murge”. A Torre Sansanello, sempre in territorio coratino, prenderà il via la rassegna “Sapore d’estate”, che prevede una serie di appuntamenti gastronomici a tema.

A Bari, nel teatro Petruzzelli, oggi e domani fa tappa il tour italiano di “Dorian Gray. La bellezza non ha pietà”, l'opera prodotta da Pierre Cardin nel settantesimo anniversario della sua carriera. Rimanendo in ambito teatrale, stesse date al Duse per "Denuncio tutti! Lea" di Giovanni Gentile, ispirato alla storia dell'omicidio di Lea Garofalo, testimone di giustizia vittima della 'ndrangheta.

A Calentano, frazione di Ruvo di Puglia, il Centro di accoglienza straordinaria (Cas) Perla felice celebra la Giornata mondiale del rifugiato con l’iniziativa “Non solo bianco. I popoli si incontrano”.

Sabato 23 giugno

Nell’istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, “Notte bianca della poesia” a cura dell’Accademia delle culture del Mediterraneo.

A Ruvo di Puglia, nell’ambito del “Maggio sportivo”, alle 19 in piazza Matteotti, l’asd Revolution dance presenta lo spettacolo “The evolution of dance”.

A Corato, nella chiesa di San Domenico, "Il Paese dei Barocchi". A partire dalle 20.30, una serata dedicata all'arte sacra barocca in Puglia e ai suoi tesori musicali celati. Sempre in città, in largo Abbazia la fede incontra la cultura contadina ne “La sagra del grano”. Si replica anche domenica. Infine, alle 19.30 nell’associazione culturale “Agorà 2.0” di via San Benedetto 36, la scrittrice leccese Giovanna Politi presenta il suo nuovo romanzo "Io sono l'a-more".

Ad Andria, volontari e cittadini si riappropriano della città grazie alle passeggiate di #CammINguardando. Al termine del percorso, proiezione del film Wonder. Sempre con l’obiettivo di conoscere tesori spesso celati, si ripete l’apertura straordinaria del campanile e della chiesa di San Domenico a cura dell’associazione culturale ArtTurism - Arte Cultura Territorio.

Si inaugura alle 18.30 a Bari, nel Bastione del Museo archeologico di Santa Scolastica della Città metropolitana, l'installazione ambientale Theorema dell’artista tarantino Giulio De Mitri, considerato tra i protagonisti della Light art e noto a livello nazionale e internazionale. Resterà visitabile fino al 30 settembre.

Domenica 24 giugno

A Ostuni, è in pieno svolgimento la storica kermesse letteraria "Un’emozione chiamata libro". Ben quattro gli appuntamenti in piazza San’Oronzo.

Alle 19 Corrado Fortuna con “L’amore capovolto”, alle 20 talk con Giampietro Ghidini, autore del libro “Lasciami volare”, e don Aniello Manganiello, autore del libro “La meglio gioventù di Scampia". Alle 21 presentazione di “Solo con il battito del cuore” di Francesco Maria Bovenzi e alle 22 “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano.

Per l’intero weekend

A Polignano continua fino a settembre l’omaggio a Pino Pascali, a 50 anni dalla sua morte, con la mostra Dialoghi 3.0, mentre nel Castello di Monopoli si celebra il meraviglioso mondo di Joan Mirò, con le sue “Opere grafiche 1948-1974”.

Nel castello normanno svevo, a Bari, sono in mostra 36 opere del XVII-XVIII secolo provenienti dalle collezioni di due musei moscoviti nell’esposizione “L’icona russa: preghiera e misericordia”, visitabile fino al prossimo 30 giugno.

Nella pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto, sempre nel capoluogo, spazio alla mostra personale dell’artista pugliese Franco Dellerba dal titolo “Percorsi”. Fulcro dell’esposizione sarà una grande installazione realizzata con centinaia di cartamodelli di tomaie di scarpe, recuperati nel laboratorio di un calzolaio del primo Novecento, e trasformati in un’originalissima e sorprendente opera.

Ancora, nel complesso monumentale di Santa Chiara, “Restauri in mostra”, con opere che spaziano dalla preistoria al ‘900. Apertura ogni giorno dalla 10 alle 19.45 e sabato e domenica dalle 18 alle 22.

Per gli amanti della musica, in città torna anche la 14esima edizione del festival “L’acqua in testa”, con un fitto programma di concerti dall’appeal internazionale affiancato da presentazioni di libri, iniziative per la sostenibilità ambientale e un’area espositiva per collezionisti di dischi e libri.

Concerti e divertimento e notti in bianco anche a Ostuni, con la tre giorni dedicata alla “Festa della musica”.

A Locorotondo, si potrà camminare “Sulle tracce di David Bowie: l’uomo delle stelle nelle riviste musicali italiane dagli anni ‘70 ai ‘90” grazie all’esposizione a cura di Claudia Attimonelli e del Gruppo di ricerca Mem (Grazia Ciani e Roberta Troiano).

Al Polo museale di Trani espone l’artista e architetto pugliese Gianni Pitta con la personale "Kind hearted people".