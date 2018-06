Maturità, la paura passa i ricordi restano

Sono cominciati oggi gli esami di maturità. Una tappa importante nella vita di ogni persona, uno spartiacque che segna il passaggio all'età adulta. Sicuramente un momento che, nel bene e nel male, resta indimenticabile e che ritorna puntualmente nei sogni di ciascuno: l'ansia, lo studio "matto e disperatissimo", gli amici e i professori.

Un rigo nel curriculum di Elena Albanese

Carissimi ragazzi e ragazze - che non starete leggendo perché impegnati nella prima prova - cosa altro dirvi che non abbia già cantato abbondantemente Antonello Venditti? Forse che vi sembrerà di stare scalando una montagna, allontanandovi allo stesso tempo dalla fase più bella della vostra vita. Ma non temete. Ormai quel che è fatto è fatto. Il voto di maturità resterà un rigo nel curriculum, ma voi siete (e sarete) molto di più di quello. Tenetevi strette le amicizie coltivate sui banchi di scuola. Probabilmente tra vent’anni non riuscirete neanche a organizzare una rimpatriata - sparsi per il mondo e incredibilmente impegnati come vi auguro di essere -, ma quelle vere, seppur limitate alle dita di una mano, resteranno e saranno fondamentali. Buttatevi in questa avventura degli esami con l’incoscienza della vostra età, e con la consapevolezza di essere unici, nonostante le imperfezioni, anzi proprio grazie a loro. A luglio, quando tutto sarà finito, comunque vada, vi sentirete onnipotenti e imbattibili, pronti a conquistare il mondo. E lo siete davvero. Approfittatene. Andate in vacanza, visitate il mondo, conoscete gente nuova, parlateci. E quando la sbornia - in tutti i sensi - sarà passata, inseguite con convinzione, sforzo e impegno le vostre passioni. Molte cose vi diranno che non riuscirete a farle, e forse avranno ragione. Ma non ascoltate gli altri. A tempo debito, lo scoprirete da soli. In bocca al lupo, e buona vita!

Tutta colpa di Eva di Nicola Palmiotto

Due file di banchi nel corridoio schierati a intervalli regolari. Davanti agli occhi il vocabolario “Castiglioni-Mariotti”, un foglio bianco e un altro scritto per tre quarti. Ero arrivato alla seconda prova della maturità classica del 1997 con la stessa inconsapevole allegria dei passeggeri del Titanic. Solo che nel mio caso l’iceberg fu una versione di Seneca. Non ci capii niente fin dall’inizio. Le ore trascorrevano veloci e salì l’ansia e la confusione. Ogni tanto passava tra i banchi a vigilare un giovane e ricordo particolarmente abbronzato commissario esterno di lettere. Alzai la mano e attirai la sua attenzione. Lui venne da me. Gli bofonchiai qualche parola, ufficialmente per chiedere spiegazioni su un passaggio «particolarmente ostico della versione». In realtà con gli occhi chiedevo disperatamente aiuto. «È tutta colpa di Eva» sibilò lui. Strizzai gli occhi per capire a che punto della traduzione si riferisse quel suggerimento. Poi lui proseguì: «Se non avesse commesse il peccato originale, noi oggi non ci saremmo trovati qui». Incrociò il mio sguardo interdetto e se ne andò. L’esame fu un disastro, presi 47 (allora il voto era in 60esimi). «Morto che parla», rispose secco mio padre dall’altro capo del filo quando glielo comunicai. Quell’estate decisi di iscrivermi a lettere per rivincita. Sono passati 21 anni ma la perfidia di quel professore non l’ho dimenticata. Nemmeno quando sono passato dall’altro lato della barricata sono riuscito a spiegarmi il perché di quel comportamento. Forse è giunto il momento di googolarlo e chiederglielo di persona.