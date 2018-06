"Yes weekend", ultimo fine settimana di primavera nel segno di Vasco

Ultimo weekend prima dell’estate? Non sembrerebbe proprio. Eppure è così. E allora, ombrello in mano e scarpe chiuse ai piedi, tuffiamoci (visto che in mare non è possibile) negli eventi proposti dalle nostre città nel fine settimana ormai alle porte.

Venerdì 15 giugno

Nella Sala San Felice di Giovinazzo, sarà ancora possibile visitare la rassegna di pittura a cura della Touring juvenatium.

A Monopoli sbarca oggi alle 18 TEDx, la conferenza da record che ispira tutto il mondo con le “idee che vale la pena diffondere”. La location scelta è l’auditorium “Bianco-Manghisi”, che vedrà sul palco personalità di spicco discutere su tematiche quali innovazione, design, scienze, sport e viaggi, sotto il comune denominatore del tema scelto: “Onde. Mari e correnti innovative”.

Sabato 16 e domenica 17 giugno

A farla da padrone nella due giorni saranno sicuramente le date sold out del Non stop live di Vasco Rossi, per le quali sono attese nello Stadio San Nicola di Bari circa 100mila persone.

Se non sarete tra loro, però, sappiate che la Pro Loco Quadratum di Corato inaugura la stagione estiva con la XVIII edizione di “Brisighella sotto le stelle”. In programma sabato e domenica, dalle 20.30 alle 23 nell’atrio di palazzo La Monica, “Nobiltà e coraggio - Corato e i Patroni Griffi”, una rivisitazione della storia rinascimentale della città. Ingresso gratuito.

Andria ricorda domani don Riccardo Zingaro a 19 anni dalla sua scomparsa. Alle 19 nella chiesa di San Francesco si terrà una messa di suffragio. Alle 18.30, invece, nella sala Attimonelli dell’Albergo dei Pini, si terrà il convegno - dibattito dal titolo “Quale futuro per l’agricoltura pugliese”. Si parlerà di Psr, xylella e calamità naturali.

Anche se siamo a giugno inoltrato, continuano a Ruvo di Puglia gli eventi del Maggio sportivo. Domenica mattina alle 9, appuntamento nel nel campetto del Centro polivalente per il Torneo di calcetto organizzato dall’asdc Strillo alla luna.

Proseguono anche gli appuntamenti domenicali di #ViviGiovinazzo, con i percorsi guidati tra i vicoli e i sapori del borgo antico della città costiera a cura della Pro Loco.

A Corato, si inaugura domenica alle 20 nel Museo della Città e del Territorio una piccola esposizione di testimonianze d’arte che si riferiscono al culto domenicano, realizzate tra il XVI e il XX secolo. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 16 settembre.

Infine, tre imperdibili incontri per gli appassionati di lettura a Ostuni, in occasione di “Un’emozione chiamata libro”. Si parte alle 19.30 con Antonio Caprarica e il suo “Royal baby. Vite magnifiche e viziate degli eredi al trono”; si prosegue alle 20.30 con Rocco Lombardo, autore di “Odio platonico”, e Fabrizio Monopoli, autore de “La strana passione”; si conclude alle 21.30 con Francesco Carofiglio e “Jonas e il mondo nero”.

Per l’intero weekend

Ancora tanta, tantissima arte nelle nostre città. A Polignano continua infatti fino a settembre l’omaggio a Pino Pascali, a 50 anni dalla sua morte, con la mostra Dialoghi 3.0, mentre nel Castello di Monopoli si celebra il meraviglioso mondo di Joan Mirò, con le sue “Opere grafiche 1948-1974”.

Nel castello normanno svevo, a Bari, sono in mostra 36 opere del XVII-XVIII secolo provenienti dalle collezioni di due musei moscoviti nell’esposizione “L’icona russa: preghiera e misericordia”, visitabile fino al prossimo 30 giugno.

Nella pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto, sempre nel capoluogo, spazio alla mostra personale dell’artista pugliese Franco Dellerba dal titolo “Percorsi”. Fulcro dell’esposizione sarà una grande installazione realizzata con centinaia di cartamodelli di tomaie di scarpe, recuperati nel laboratorio di un calzolaio del primo Novecento, e trasformati in un’originalissima e sorprendente opera.

Ancora, nel complesso monumentale di Santa Chiara, “Restauri in mostra”, con opere che spaziano dalla preistoria al ‘900. Apertura ogni giorno dalla 10 alle 19.45 e sabato e domenica dalle 18 alle 22.

Protagonisti a Bari anche cinema e letteratura. Oggi, infatti, Dori Ghezzi inaugura la nona edizione del festival “Del racconto, il film”. Il primo appuntamento sarà dedicato non a caso a Fabrizio De André. Si prosegue domani, sabato 16 giugno, nella corte del Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari, dove alle 19.30 la giornalista della Gazzetta del mezzogiorno Mariagrazia Rongo dialogherà con la scrittrice Rosella Postorino, autrice di “Le assaggiatrici” (Feltrinelli). Domenica (e anche lunedì) protagonista delle serate sarà l’attrice Donatella Finocchiaro.

Per gli appassionati della settima arte, si segnala anche l’ormai consueta programmazione all’aperto dell'Arena 4 Palme.

A Locorotondo, si potrà camminare “Sulle tracce di David Bowie: l’uomo delle stelle nelle riviste musicali italiane dagli anni ‘70 ai ‘90” grazie all’esposizione a cura di Claudia Attimonelli e del Gruppo di ricerca Mem (Grazia Ciani e Roberta Troiano).