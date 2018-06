"Yes weekend", scoppia la bella stagione

Il primo weekend di giugno spalanca le porte all’estate. L’aria che profuma di creme solari e di menta pestata scatena l’allegria e promette di rendere meno amaro anche il ponte dimezzato per la festa della Repubblica. Bel tempo e temperature che sfioreranno i 30° saranno la cornice ideale per una serie di eventi che spaziano dalla musica live, alle visite ai musei, alle escursioni e passeggiate in bicicletta, alle mostre e alle sagre. Non resta che vederli nel dettaglio.

Venerdì 1° giugno

Mostre in corso. Al museo di Polignano a Mare “Dialoghi 3.0. Pino Pascali e Claudio Cintoli”. Al Castello Normanno Svevo di Bari “L’icona russa: preghiera e misericordia”, 36 opere provenienti dalle collezioni di due musei moscoviti. Alla Mediateca Regionale Pugliese di Bari “Volti del XX secolo” con protagonista la fotografa Cecilia Mangini. Al Castello Carlo V di Monopoli le opere di grafiche di Joan Mirò. Alla Pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto la mostra personale “Percorsi” dedicata Franco Dellerba. A Ruvo nel complesso di Santa Chiara “Restauri in mostra: Archeologia, Arte e Architettura”. A Trani al palazzo delle arti “Beltrani”, verrà inaugurata oggi la mostra “Discovering Light” dedicata a Gala Moskvitina, una pittrice ucraina di fama internazionale.



A Corato alle 21 alla sala teatro open space va in scena "Assurdo ma vero", uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Christian Iannone, capace di passare in rassegna con un umorismo non privo di riflessioni, una serie di vissuti quotidiani connotati dall'eccessivo uso della tecnologia.

Un weekend tutto da ballare all’Eremo Club sulla litoranea Molfetta-Giovinazzo. Si parte venerdì con #Eremottanta (22,30) la quarta edizione del party con Dj Violet Tear con tutto il meglio del rock, della italo disco, del synth pop proveniente dal decennio d’oro. Si prosegue sabato 2 giugno con il concerto di Maria Antonietta (22), la giovane cantautrice pesarese che presenta il Il suo nuovo disco “Deluderti”.

Musica anche a Ruvo con la prima edizione di Ruvo Festival Rock. Per tre giorni (da venerdì fino a domenica), il parcheggio di viale De Filippo ospiterà nove band provenienti da tutta la regione, street food e un mercatino artigianale.

Sabato 2 giugno

A Bitonto va in scena l’atteso appuntamento con il Corteo Storico, che sfilerà per le vie del centro ottocentesco, con il consueto momento finale a Porta Baresana. Il momento clou di questa edizione sarà caratterizzato dal “Gran ballo del Settecento” che si terrà a Palazzo Gentile e nella zona antistante l’ingresso della sede comunale domenica 3 giugno, a partire dalle 20. In questa occasione, si potrà entrare a far parte della vita nobiliare, osservandone abitudini, usi, costumi e danze.

A Turi comincia la 28esima edizione Sagra della ciliegia ferrovia. Fino a domenica la cittadina del sud barese sarà la capitale del goloso frutto estivo, protagonista di esposizioni e degustazioni a cui faranno da contorno mostre, concerti e spettacoli.

Sarà invece dedicato alle biciclette l’appuntamento in programma a Pezze di Greco (Br), si tratta di una passeggiata con partenza alle 9 da piazza XX Settembre organizzata nell’ambito della giornata mondiale della bicicletta.

Domenica 3 giugno

Dalle bici alle moto. Ad Andria spazio alle Harley Davidson e ai loro appassionati centauri che dalle 9 saranno i protagonisti di una passeggiata verso Castel del Monte.

Nella prima domenica del mese torna come di consueto l’iniziativa del Ministero dei beni culturali e del turismo che permette di visitare gratuitamente musei e aree archeologiche statali. Qui potete trovare l’elenco completo di tutti i siti aperti in Puglia

Amici a quattro zampe. A Giovinazzo, a partire dalle 11 in villa comunale Palombella la "Lega del Cane" sarà presente con un proprio stand dove sarà possibile chiedere informazioni su adozioni e iniziative in favore degli amici a 4 zampe, acquistare gadget e assistere a spettacoli per bambini con premi finali. A Savelletri (Br) invece va in scena la prima edizione di “4 Zampe in Spiaggia”, la sfilata in costume con il tuo cane, alle 16 presso il lido Ottagono sito in località Case Bianche.

Giornate della Pro Loco. A Corato un viaggio tra palazzi e campanili. A Giovinazzo visite guidate guidate gratuite (la mattina a partire dalle 9,30 e il pomeriggio a partire dalle 16) del centro storico, accompagnata a una degustazione di prodotti tipici del territorio quali olio extravergine d'oliva e derivati. Ad Andria dalle 10 alle 13, presso la sede della Pro Loco, in via Vespucci, 114, sarà allestita la mostra fotografica "Alla scoperta di Andria", con pannelli fotografici sui monumenti più rappresentativi della nostra città. A Ostuni invece sarà organizzata una caccia al tesoro multimediale “I Tesori nascosti della Valle d’Itria”.