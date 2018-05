Il primo caldo semi estivo ha visitato il tacco dello stivale ed ha portato al mare già decine di bagnanti. Ci siamo intrufolati tra questi per "rubare" su Instagram le migliori foto (per bellezza o numero di like ricevuti) pubblicate nel mese di maggio da residenti pugliesi o turisti. Due bellezze in riva al mare ed entrambe legate al mondo dello sport: Federica Di Bartolomeo, giornalista sportiva e televisiva (TopCalcio24), immortalata a Bisceglie con un bikini a stelle e strisce e Veronica Inglese impegnata in una giornata di allenamento sulla litoranea di Ponente a Barletta.

La bellezza però risplende anche nelle acque del porto di Bari nello scatto di @lucor72, nello scatto aereo di Molfetta di @frasca88, nella porta verso l'infinito di Cala Cerasa a Monopoli (@marilenalepore) e in uno scorcio bellissimo del lungomare di Giovinazzo in una foto meno bella ma comunque efficace dello scrivente: luminarie, drink e mare per un locale che ha cambiato il volto e la vita di questo pezzo di litoranea a nord di Bari. Ma di Giovinazzo troverete un altro scatto, aereo, scattato sempre da @frasca88: il nuovo accesso alla 16bis in zona Molfetta Sud. Per chiudere il tema #mare abbiamo selezionato anche la foto di @antilobe che a Trani in Cattedrale immortala una scena di bellezza e "incomunicabilità".

Leggermente distanti dal mare sono gli scatti di Ruvo, città in cui @nicolasbrucoli ha immortalato il preciso istante in cui un fulmine ha disegnato linee bianche nel cielo grigio (e purtroppo l'estate pare possa regalarcene molte di queste foto), di Corato (@jesuissusanne) dove la grandezza di un'opera d'arte non regge il confronto con lo schermo di uno smartphone, Terlizzi con i vicoli in fiore (foto di @davidepischettola) e Bitonto: @phil_debs ha approfittato di Cortili aperti per regalarci questa fotografia.

Vi ricordiamo che per segnalarci una vostra foto potete utilizzare l'hashtag #livenetwork