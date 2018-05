Torna la Molfetta Night run. La magia della corsa in notturna

Corsa e divertimento. Sotto le stelle e in comitiva. Anche quest’anno la Molfetta Night Run promette di essere una serata di grande sport e festa. Sabato 9 giugno le strade della città si coloreranno dell’entusiasmo di centinaia e centinaia di appassionati.

Sono ancora aperte le iscrizioni per questa magica serata, che vivrà di tanti momenti. La partenza della corsa è fissata alle 21.30 da corso Dante, ma il raduno è previsto ben prima, alle 19.30, per condividere pienamente una giornata che si preannuncia ricca di sorprese. Nel “Villaggio dei Runners”, allestito già dal giorno precedente per la consegna di maglie e kit gara, ci sarà spazio per musica e spettacolo, con la verve di Pako Carlucci per prepararsi al meglio allo start. Sarà possibile riscaldarsi a ritmo di musica, scherzare, passare il pomeriggio con amici e parenti.

La corsa, che si svolgerà sulla duplice distanza di 5 e 10 km, non avrà natura competitiva. Chi vorrà, potrà senz’altro viverla sfidando se stesso e ambendo alla miglior performance possibile. Ma chi decidesse di trascorrere semplicemente una serata diversa, in modalità walking e jogging, per fare gruppo o divertirsi in famiglia, sarà il benvenuto e avrà un posto in prima fila.

Ad aprire le danze, in realtà, sarà la Baby Night Run. Si tratta della corsa per i più piccoli, riservata a bambini fino ai 10 anni, a partire dalle ore 18. Il tracciato sarà di 1 km, il percorso passerà dalle vie del centro storico.

A chiudere il cerchio sarà la Special Night Run, che vedrà protagonisti gli atleti diversamente abili. Non solo atleti, a dire il vero perché alla Run, patrocinata non a caso dal Cip (Comitato italiano paralimpico), parteciperanno anche molte associazioni del territorio con i loro ragazzi. Non sarà, questa, una corsa a parte, ma un momento di vera inclusione e aggregazione. Il messaggio è chiaro: lo sport abbatte ogni barriera.

Ben più che corollario saranno la bellissima t-shirt della manifestazione, che farà risaltare il serpentone dei partecipanti festosamente in giro per la città, e il ricco pacco gara, con prodotti di vario tipo messi a disposizione dell’organizzazione e delle aziende partner.

L’evento, che si avvarrà del patrocinio del Comune di Molfetta e della media partnership di Radio Selene, vivrà anche di un post gara, ancora all’insegna della musica e dello spettacolo. Fino a tarda serata sarà possibile divertirsi e rilassarsi. Per info e iscrizioni sarà possibile seguire tre strade:

- Registrarsi e completare l’iscrizione sul sito http://www.molfettanightrun. it/

- Recarsi nella sede dell’agenzia Studio360 a Molfetta, in via San Pietro 90

- Recarsi nella sede Decathlon di Molfetta, rivolgendosi in cassa e procedendo all’iscrizione

Per restare costantemente aggiornati su novità e dettagli, visitare la pagina Facebook dell’evento