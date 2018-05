Estate alle porte, affitta casa e vai in vacanza...

A guardare oggi il cielo non si direbbe, ma l’estate è alle porte. Le agognate ferie sono lì a un passo, ma la situazione economica è quella che è. Del resto, lo dicono anche i parlamentari che qui al Sud siamo poveri e non possiamo permetterci le vacanze... I più fortunati possono al massimo aspirare a trasferirsi nelle vicine villette al mare o in campagna, ma sai che noia ogni anno rivedere lo stesso posto, chiacchierare con gli stessi vicini d’ombrellone e uscire con gli stessi amici...

Una soluzione però c’è, e pare che consenta di guadagnare abbastanza per godersela poi un paio di settimane in un Paese esotico. Basta infatti affittare la propria seconda casa…ad altri turisti e utilizzare il guadagno ottenuto per prenotare un bel soggiorno all’estero!

La Puglia, con i paesaggi che spaziano dalla costa alla Murgia fino al Gargano, le città d’arte,i patrimoni Unesco come il Castel del Monte e i trulli di Alberobello, è infatti una delle aree più richieste anche da italiani e stranieri che vogliono godersela in maniera diversa, senza la frenesia di un villaggio turistico o gli orari scanditi di un hotel. Chi vuole muoversi, insomma, “standosene comodamente a casa”. E fa niente se è la casa di qualcun altro!

Lo studio è di HomeAway, sito che si occupa proprio di questo, mettendo in contatto domanda e offerta.

I guadagni per i proprietari che mettono a disposizione le loro dimore, stando alle stime del portale, sono davvero niente male. A Bari e provincia, ad esempio, le più gettonate sono Castellana Grotte, dove si arriva a pagare fino a 5.308,27 euro al mese; Polignano a Mare con 4.264,36 euro; e Monopoli con 2.925,05 euro.

Spostandosi verso Brindisi e provincia, una casa vacanza a San Michele Salentino costa 5.283,82 euro mensili, una a Ostuni 4.433,91 euro e una a Cisternino 5.220,40 euro.

Non possono mancare Lecce e provincia, dove i prezzi medi si aggirano intorno ai 2.915,80 euro a Gallipoli, ai 2.439,95 euro nel capoluogo salentino, ai 2.864,83 euro a Otranto e ai 3.071,71 euro a Porto Cesareo.

Nella classifica delle località con il potenziale di guadagno più alto ci sono anche Taranto e provincia. A Martina Franca il totale mensile stimato è di 4.431,87 euro. In provincia di Foggia, a farla da padrona è naturalmente la località balneare di Vieste, dove un appartamento costa circa 2.033,53 € al mese. Non a caso, la cittadina garganica, insieme alla salentina Punta Prosciutto, è fra i trend indiscussi sul sito, insieme a Parigi e alla Croazia.

«Affittare la propria seconda casa su HomeAway vuol dire anche farla rivivere e per molti utilizzare i guadagni per affrontare le spese di gestione, eventuali lavori di ristrutturazione e talvolta pagare le spese di un mutuo sostenendo un investimento utile al proprio futuro e quello dei propri figli», dice il country manager HomeAway Italia Gualberto Scaletta.

Ma è anche un modo per potersi permettere una spesa in più non indifferente, aggiungiamo noi, magari proprio un bel viaggio in quel posto tanto sognato. Con tanti saluti - e magari una cartolina - alla Biancofiore!