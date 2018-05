Maiora, un nuovo format per il supermercato: a Terlizzi nasce l'Interspar

Il gruppo pugliese Maiora, concessionario dei supermercati Despar, Eurospar, Interspar nel Centro-Sud, potenzia la propria presenza in Puglia con l’apertura di un nuovissimo e moderno Interspar, inaugurato oggi a Terlizzi nel centralissimo Viale Aldo Moro.



La struttura, che si sviluppa su 1490 mq, è stata progettata con l’obiettivo di offrire un vasto assortimento e numerosi servizi mirati al consumatore, con il chiaro intento di diventare leader di mercato.

A cambiare è la concezione del supermercato, progettato per essere più accogliente e familiare, un ambiente in cui oltre a scegliere ed acquistare referenze convenienti e di qualità, sia possibile condividere gusti e sapori direttamente a tavola.

Fiore all’occhiello del nuovo concept, infatti, è la presenza di un reparto Gastronomia/Panetteria con un’ampia area ristoro attrezzata con tavolini e cassa dedicata per i prodotti da consumare al momento o da asporto. Sarà possibile consumare e acquistare prodotti di qualità realizzati e prodotti direttamente nel reparto, oltre a prodotti di qualità dei fornitori locali e piatti pronti.

Altra novità del nuovo Interspar è la presenza di una vera e propria Enoteca (57 mq lo spazio dedicato) con un vasto assortimento dei migliori vitigni nazionali e di una vetrina refrigerata con prodotti “premium”, vini di alta qualità, spumanti e champagne. Notevole l’investimento in attrezzature e ambientazioni con “tavolo botte” per l’offerta ai consumatori di vere e proprie degustazioni che saranno organizzate con la presenza di sommelier.

Ampia l’offerta culinaria dedicata: riflettori puntati sulla linea salute e benessere Despar Natural (una selezione di prodotti senza glutine, vegani, senza zucchero e biologici), pensata per andare incontro ai nuovi bisogni dei consumatori, sempre più esigenti e attenti alla qualità dei prodotti alimentari.

Grande attenzione anche per il reparto dei “Freschi”, progettato con innovative soluzioni nei layout: nuovo, infatti, il modello espositivo per il reparto Ortofrutta, caratterizzato dalla presenza di banchi frigo con esposizione verticale e vassoi per ortaggi e scaffali orizzontali per la frutta.

Nel nuovo Interspar non è stato tralasciato l’aspetto più importante richiesto dal consumatore moderno: l’informazione sui prodotti all’interno dei reparti. Per garantire l’autenticità delle informazioni e dei messaggi pubblicitari, l’Ufficio Comunicazione e Qualità di Maiora hanno lavorato sinergicamente dopo ricerche mirate e approfondite per la creazione di contenuti consultabili nei vari reparti in cui il consumatore avrà la possibilità di ricevere informazioni circa le proprietà dei prodotti e i trend di mercato. Un vero e proprio Storytelling, attraverso cui veicolare i valori aziendali di un marchio internazionale come Despar che mira a soddisfare le esigenze del cliente, cercando anzi di superare le sue aspettative offrendo così qualità ed eccellenza.

«Per noi l’Interspar di Terlizzi è l’inizio di una nuova visione di un luogo, il supermercato - spiega Pippo Cannillo Presidente e Amministratore Delegato di Despar Centro-Sud - in cui offrire non solo prodotti, ma servizi, informazioni e accoglienza al consumatore, oggi sempre più attento a ciò che acquista per la sua spesa. Abbiamo progettato questo nuovo Interspar per renderlo in grado di offrire una customer experience di alto livello, iniziando così una vera rivoluzione per i nostri punti vendita in linea con un cambio della domanda di un consumatore moderno che ha bisogno di conoscere il prodotto anche attraverso la sua provenienza, il suo sviluppo, la sua storia e,soprattutto, richiede affidabilità».