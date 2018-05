​“Yes weekend”, gli appuntamenti del fine settimana

Secondo weekend di maggio dedicato alle mamme. Domenica cade infatti una delle ricorrenze più care agli italiani, ovvero la festa della mamma. Quale occasione migliore di festeggiare la propria con uno degli appuntamenti in programma nel fine settimana? Mostre, escursioni all’aria aperta, degustazioni, spettacoli a teatro o concerti musicali, le idee infatti non mancano proprio.

Venerdì 11 maggio

Le mostre. Al museo di Polignano a Mare prosegue la mostra “Dialoghi 3.0. Pino Pascali e Claudio Cintoli”. L’obiettivo dell’esposizione è porre sotto la lente d ingrandimento le “opere aperte” dei due artisti, nelle quali il tempo gioca un ruolo da protagonista. Al Castello Normanno Svevo di Bari invece si può ammirare “L’icona russa: preghiera e misericordia”, si tratta di 36 opere del XVII-XVIII secolo provenienti dalle collezioni di due musei moscoviti. È dedicata alla fotografa Cecilia Mangini, una delle figure più significative della storia del cinema italiano, la mostra “Volti del XX” secolo in corso presso la Mediateca Regionale Pugliese di Bari.

Ultima serata per poter assistere al teatro Duse di Bari a “Eroi, uomini & dei” (alle 21), uno spettacolo che è un viaggio divertente, dissacrante attraverso 5mila anni di storie, miti e leggende che parlano di dei imbroglioni e senza rispetto, di eroi svogliati e mitomani, di uomini disperati e sbruffoni.

Doppio appuntamento per Michele Mirabella, il giornalista e scrittore nonché volto noto del piccolo schermo, presenterà il suo lavoro letterario più recente: “Domani a memoria”, un audiolibro con ben 27 classici della poesia italiana. Venerdì alle 20 Mirabella sarà ospite del liceo Oriani di Corato, sabato alle 11 sarà all'IISS "Lotti-Umberto I" (sede in piazza San Pio X) di Andria.

Fine settimana dedicato, come di consueto, alla musica live quello dell’Eremo. Sul palco del club sulla litoranea Giovinazzo-Molfetta arrivano il noise rock dei Buñuel (venerdì alle 22) e l’hip-hop di Ghemon (sabato alle 22).

Sabato 12 maggio

Dopo la prima milanese, la tournée della “Milano Contemporary Ballet”, fucina di giovani talenti guidata dal coratino Roberto Altamura, farà tappa al Teatro Comunale di Corato (alle 21). Il giorno prima, l’11 maggio, lo stesso Altamura terrà un workshop destinato a tutti i giovani appassionati di danza. Sempre a Corato tornano a soffiare i Venti di Verso Sud Festival, con un’anteprima del nuovo percorso intitolato “Il teatro degli intonaci”. Stasera (alle 21), larghetto Santa Maria Greca farà da scenografia allo spettacolo dal titolo “A cosa serve la poesia? Canti per la vita quotidiana”.

Ruvo di Puglia si tinge di rosa con “Rose & Rosati”, il primo festival dedicato agli eccellenti vini rosati in programma a partire da sabato. Degustazioni, percorsi enogastronomici, escursioni ma anche musica e spettacoli saranno i protagonisti della kermesse che si protrarrà fino a domenica. Sempre a Ruvo entra nel vivo “Maggio sportivo”, un cartellone denso di appuntamenti dedicati allo sport. Sabato alle 09,30 da piazza Matteotti (raduno e partenza Scuola infanzia "Peter Pan”) è in programma “Pinocchio in bicicletta”, una pedalata con arrivo campi di Divi sport.

Passa anche da Gravina la “Appia Day”, la manifestazione nazionale di Legambiente, CoopCulture e Touring Club Italiano, per vivere l’archeologia e il territorio, a piedi e in bici, puntando sulla riscoperta anche sociale e culturale della Regina Viarum. Prevista una escursione con il ritrovo alle 9 nei giardini del Municipio.ù

Torna per il terzo anno consecutivo "La festa della famiglia", organizzata dal Forum delle associazioni familiari di Puglia con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza a livello globale sui processi collettivi, economici e demografici che coinvolgono questa cellula fondamentale della società. Sabato in programma un doppio appuntamento (alle 11 al liceo scientifico “G.Salvemini” e alle 20 nell’auditorium della parrocchia Santa Croce di Bari) del one man show di Pierluigi Bartolomei. Domenica, festa della mamma, piazzetta Sant’Antonio a Bari sarà la cornice per un’intera giornata da trascorrere insieme, con la presenza degli stand delle associazioni, giochi e animazione. In serata, le famiglie condivideranno la “Cena con il grembiule”, un intenso e suggestivo momento di convivialità alla luce delle lanterne.

Domenica 13 maggio

Corato si riempie di “Vespe”. Saranno tantissimi gli appassionati che si daranno appuntamento alla “Gimkana Vespa club d’Italia”: l’appuntamento sportivo è inserito nel calendario del Vespa Club d'Italia come prima prova del Campionato interregionale Puglia e Basilicata e come quarta del Campionato Coppa Italia.

Ciclisti normodotati e paraciclisti tutti insieme appassionatamente per la prima edizione del "Trofeo Città del Talos" in programma a Ruvo a partire dalle 8. Si tratta di una gara nazionale di paraciclismo inserita nel calendario della Federazione ciclistica italiana abbinata a una corsa cicloturistica regionale. Annunciata la presenza del campione mondiale di handbike Luca Mazzone.

Il Maggio all’infanzia, il festival di teatro per bambine e bambini, ragazze e ragazzi ideato dal Teatro Kismet e Teatri di Bari arriva anche a Molfetta e si arricchisce di tanti appuntamenti di cinema, circo e teatro in programma alla Cittadella degli Artisti. Stasera alle 19 anteprima in villa comunale Garibaldi con lo spettacolo “Un clown per amico - live gravity”, spettacolo di equilibrismo e giocoleria.