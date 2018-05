Tempi straordinari ma salta 16km! L'avventura di un barese alla maratona di Londra

Un tempo straordinario: gli ultimi 20 km della maratona li ha percorsi in un'ora e 4 minuti. Il Bolt delle Puglie era pronto per la gloria se non fosse per quei "ficcanaso" dei giornalisti del Times che hanno notato le impressionanti statistiche del maratoneta barese. Sabino Rinaldi, 59 anni, sulla carta ha bruciato persino Mo Farah, l'alteta più famoso nella terra della regina. Decine di maratone all'attivo e nel 2018 quella che gli regala la medaglia di furbacchione. In un'inchiesta del Times sono stati smascherati i 5 atleti che hanno tagliato il percorso: Sabino è l'unico italiano.

La maratona si è tenuta lo scorso 22 aprile, ma i tempi record dell'atleta barese hanno destato quantomeno curiosità nei cronisti sportivi che volevano almeno scoprire il nome del fenomeno. Rinaldi ha commesso errori che lo hanno condotto a tagliare una sezione di circa 10 miglia pari a 16 chilometri. A incastrarlo, però, pare sia stato un connazionale che ha rivelato: "Ero arrivato terzo tra gli italiani nella mia fascia di età ma ho notato che chi mi aveva battuto avrebbe dovuto correre la seconda metà del percorso in un'ora".

"Ero lì per divertimento, non guardavo l'orologio", si è giustificato il corridore barese. Un divertimento non condiviso dagli organizzatori che evidentemente non hanno apprezzato l'humor italiano. I giornalisti del Times hanno scaricato i tempi dei 47.800 corridori dilettanti, utilizzando un programma per trovare i dati mancanti delle singole sezioni del percorso e la velocità è stata stimata in base alla tempistica finale di ogni corridore. I controlli orari della maratona sono stati effettuati per ogni 5 km di gara, a metà strada e al traguardo.

In questi giorni il telefono di Sabino squillerà, magari anche solo per delle richieste di spiegazioni da parte degli organizzatori che, nella peggiore delle ipotesi, gli chiederanno di restituire la medaglia.