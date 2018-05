“Yes Weekend”, gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana

Il primo weekend di maggio segna l’inizio della stagione delle grandi feste di piazza con la tre giorni dedicata a San Nicola, che comincia a Bari domenica 6 maggio. Ma nel fine settimana non mancheranno altre iniziative con gli appuntamenti del “Maggio dei libri 2018”, le visite gratuite a musei e siti archeologi e alcune mostre molto interessanti come “World Photo" a Bari o “Bunker” a Corato. Ecco tutti gli eventi principali.



Venerdì 4 maggio

Il giovane venezuelano José Victor Salazar Balza tra le fiamme durante una manifestazione di protesta contro il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Questa è solo una delle foto che si possono ammirare a Bari nello Spazio Murat, in piazza del Ferrarese nell’ambito di “World Press Photo”, la mostra dedicata al celebre premio internazionale di fotogiornalismo. A Corato prosegue “Bunker”, la mostra d’arte contemporanea di Michele Giangrande allestita nell’insolita cornice dei sotterranei di via La Pergola. L’intero progetto sarà documentato da un docufilm diretto da Alessandro Piva.

Ultimo weekend per visitare a Ruvo “La voce degli occhi”, l’esposizione fotografica di Pino Guerra nella Pinacoteca di Arte contemporanea di via Madonna delle Grazie. Si tratta di un viaggio fotografico realizzato a Napoli nel mondo delle “Vele” di Scampia.

Fine settimana dedicato anche ai libri e alla lettura. A Giovinazzo c’è il “Maggio dei libri 2018” a cura dell’associazione Tracce. Si comincia alle 16,30 al liceo Spinelli con la presentazione del libro di Leo Tenneriello “La bellezza del caos”. A Corato alle 20 nella libreria di Giada Filannino, Amabarabacicicocò sarà presentato il libro di Cristò “Restiamo così quando ve ne andate”. Ad Andria da oggi fino a domenica maggio si terrà la seconda edizione della la kermesse letteraria “Festival della Disperazione”. A Trani in via Mario Pagano 193 sarà presentato il libro di Mario Pavone “Più che mai”. A Bitonto c'è la presentazione (sabato 5 alle 18,30) presso la Libreria del Teatro (largo Teatro 6) di “Le sostituzioni”, l’ultimo libro di Nicola D’Agostino.

Sabato 5 maggio

Si chiude stasera con "Canto la storia dell'astuto Ulisse”, spettacolo scritto e diretto da Flavio Albanese, messo in scena dal Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa - Teatro Gioco Vita e Compagnia del Sole, la stagione ufficiale del teatro comunale di Corato.

Continua la mostra “Biomi del mondo” all’acquario di Bari, al secondo piano del terminal crociere nella stazione marittima del porto di Bari. Sono esposti 10 acquari e 10 terrari in cui vengono ricostruiti biotopi naturali, terrestri e acquatici (marini e d’acqua dolce).

Weekend ricco di eventi all’Eremo Club di Molfetta. Stasera doppio concerto (si comincia alle 21,30) con “A toys orchestra” e “Go dugong”. Domenica invece a partire dalle 18 spazio a “Future Shorts”, il festival internazionale di cortometraggi selezionati nei migliori festival di tutto il mondo.



Domenica 6 maggio

A Bari il via alla festa di San Nicola. Alle 19 al molo San Nicola è previsto un prologo del consueto corteo storico dedicato alla rievocazione dello sbarco delle reliquie del santo. Inoltre sono in programma visite guidate nel centro storico di Bari e animazione con rappresentazioni, gruppi folkroristici e danza popolari in cinque piazze della città vecchia.

La prima domenica del mese coincide con l’iniziativa del Mibact che consente l’accesso gratuito a musei e beni culturali. Sono 15 i siti archeologici, castelli, pinacoteche e palazzi storici aperti per l’occasione in provincia di Bari e Bat.

A Ruvo invece si marcia per la pace e per l’ambiente con “L’altra Murgia”, una manifestazione che intende ribadire valori ritenuti centrali per lo sviluppo della comunità, la costruzione dell’amicizia e della collaborazione fra i popoli e la protezione delle risorse naturali. L'appuntamento è alle 9.30 nei pressi della stazione delle Ferrovie del Nord barese con arrivo al bosco di Patanella.