Se le mamme di Bari vanno in tv…

È cominciata ieri in prima serata su Fox Life la seconda stagione di “4 mamme”, format che mette a confronto - con una sola vincitrice finale - l’operato di quattro agguerrite genitrici che si sfidano a colpi di pappe, nanne e momenti di gioco trascorsi con i propri figli.

La prima puntata di quest’anno ha avuto come location proprio Bari, con l’ex Gieffino dagli occhi azzurri Flavio Montrucchio intento a presentare le protagoniste nostrane passeggiando con disinvoltura sul lungomare e nel centro storico e mostrando da diverse angolazioni la grande ruota panoramica che resterà allestita in città fino al prossimo 14 maggio ed è diventata anche location per l’attività fuoriporta di una delle partecipanti.

«Questa è la terra del mare, dei pescherecci, dei palazzi eleganti e dei vicoli - dice -. Qualcuno la definisce la Parigi del sud perché è viva, intraprendente, solare, ma al tempo stesso tradizionale, un po’ come le sue donne, donne di un certo temperamento, belle e coraggiose, perché il ruolo di mamma qui è quasi sacro».

E a dare volto alle sue parole ci sono il “timer” Caterina (così chiamata per l’abitudine di cronometrare l’intera giornata dei suoi gemelli, coccole comprese), la “psicologa” Marilena («mamma psicologa o psycho mamma?», diranno di lei), la “bad mom” (come si definisce lei stessa) Melania e la “divina” Marcella, che ha chiamato sua figlia Kalinda come l'investigatrice di The good wife e addirittura le ha dedicato l’hashtag #divinacomelamamma.

Impietose come solo le donne sanno essere, ma sempre col sorriso sulle labbra da buone pugliesi, le signore non se le mandano a dire, rovistando a turno negli armadi e nei frigoriferi delle avversarie e votando come “Top” o “Flop” i momenti più significativi della vita delle altre con la propria famiglia.

«Pelo in ogni dove, c’è nero, c’è rosa e lurex, così tanto lurex che mi sto abbagliando», commentano aprendo il guardaroba di Anastasia, figlia aspirante principessa della bionda Marilena, al grido unanime di «Sobrietà!».

«È snob, si vede e lo ostenta; mi avete messa insieme a una serie di fighette del cavolo», dice Melania, riferendosi in particolare a Marcella, rea di voler solo apparire. Ma poi si prende anche lei la sua bella dose di critiche, perché a dispetto della rigidità con cui parla inglese alla sua bambina e le insegna musica per farla diventare una pop star internazionale, è stata giudicata un po’ sciatta e poco affettuosa.

Alla fine a spuntarla è Caterina, che ha perso il suo compagno quando i due bambini avevano solo 11 mesi e affronta quotidianamente la vita con tenacia e allegria. E nonostante a inizio puntata abbia stabilito che «io con queste tre a occhio e croce non ci andrei a prendere neanche un caffè», alla fine si commuove dei complimenti ricevuti e con la sua vittoria può regalare un viaggio a Londra alla sua famiglia.

In definitiva, quello che resta è «l’energia pazzesca e l’emozione che queste mamme mi hanno trasmesso – dice l’altra conduttrice Georgia Luzi, avallata da Montrucchio e da tata Roberta, elegantemente definita la family coach del programma -. Perché sono quattro donne molto decise, molto forti ma anche fragili, che hanno deciso di mettersi in gioco».

Perché, a pochi giorni dalla sua festa, “la mamma è sempre la mamma”. E se è barese ancora meglio.