"Yes weekend" tra musica, arte e teatro

Ancora un bel weekend primaverile nelle nostre città, che per i più fortunati potrà diventare il lungo ponte del 1° maggio. Vediamo dunque cosa ci offrono di interessante i paesi limitrofi.

Venerdì 27 aprile

Ultimi due giorni per godersi qualche buon film al Bif&st di Bari, che chiude domani la sua nona edizione con la consueta premiazione. All’Eremo Club si esibisce una delle band più amate dai rockettari italiani. I Ministri hanno infatti scelto il noto locale sulla litoranea tra Molfetta e Giovinazzo per l’unica data in Puglia del loro “Fidatevi tour”, legato all’uscita dell’omonimo ultimo disco di inediti.

Sabato 28 aprile

Nella musica è sempre l’Eremo Club a farla da padrone. Domani propone infatti il "Sabato friendly", di cui saranno protagonisti Sem&Stènn, rivelazione dell’ultimo X Factor Italia. Il duo si ispira al pop synth degli anni '80 e alla musica elettronica contemporanea del nord Europa. A seguire, spazio alle selezioni dei dj Elle Vegas, Playgirls from Caracas e Pierpaolo Guaragno.

Al teatro Duse di Bari, Gianni Ciardo ripropone la commedia brillante di Dario Fo “Non tutti i ladri vengono per nuocere”. Con lui sul palco Caterina Firinu, Tiziana Gerbino, Vito Latorre, Marilù Quercia e Bruno Verdegiglio. Sempre nel capoluogo, danza al teatro Kismet con “Sud”, lo spettacolo della Breathing art company di Simona De Tullio. In scena Ilaria Lacriola, Rita Giannuzzi, Marianna D’Agostino, Liliana Gelao e Francesco L’Abbate.

Ad Andria, nuovo appuntamento con "Jazz in...". Stavolta, a esibirsi nell'auditorium "Michele Palumbo" del liceo scientifico, alle 21, sarà l'Ayumi Tanaka Trio, un ensemble atipico incentrato sulla spontanea interazione di tre forti personalità musicali intente a esplorare nuove modalità di espressione.

A Ruvo di Puglia, nel centro culturale La Mancha, arrivano invece gli Hoboken division, che qualcuno ha definito “i cugini francesi dei nostri cari Bud Spencer blues explosion”.

Domenica 29 aprile

Ultimo appuntamento teatrale per bambini e famiglie a Fasano, con “Tutti in fiaba”, di e con Laura Carusino, volto noto di Rai Yoyo.

Ad Andria, la compagnia Hurricane replica per la sesta volta la parodia di Grease, che per l'occasione diventa "Greeze". Il famosissimo musical viene riproposto con basi originali ma contenuti bizzarri. Appuntamento alle 19 nell'auditorium Monsignor Di Donna.

Divertimento anche al teatro Di Cagno di Bari, dove Daniele Condotta e la sua partner Mariangela Cardone propongono le loro famose scenette sulla vita di coppia in "Amore a prima svista".

Per l’intero weekend

Tanta, tantissima arte nelle nostre città. Se si ha voglia di un weekend al mare, si può unire “il culturale” al dilettevole. A Polignano continua infatti fino a settembre l’omaggio a Pino Pascali, a 50 anni dalla sua morte, con la mostra Dialoghi 3.0, mentre nel Castello di Monopoli si celebra il meraviglioso mondo di Joan Mirò, con le sue “Opere grafiche 1948-1974”.

Fino a domenica è possibile visitare, nel laboratorio urbano Officina San Domenico di Andria, l’esposizione dei lavori di Angela Lombardi, Luca Piscitelli e Michele Riefolo dedicate a “L’interpretazione del corpo nell’arte”.

A Bari, nella galleria Muratcentoventidue, “Looking Out Looking In”, originale esplorazione collettiva sul concetto di finestra. In mostra i lavori di Giulia Caira, Lydia Dambassina, Georgie Friedman, Kristina Kvalvik-Simon Möller, Margarida Paiva ed Helena Wittmann. Se siete in città, non potete non fare un salto a visitare il “World Press Photo”, che raccoglie le migliori immagini del fotogiornalismo mondiale, compresa la vincitrice dell’edizione 2018.

Collettiva anche al Torrione Angioino di Bitonto, che ospita “El Sensible”, nata dalla collaborazione del centro culturale “Mariarte” con la compagnia teatrale “Okiko the Drama Company”.

A Barletta, il recente film “Wonder” di Stephen Chbosky ha ispirato "Passare inosservato", la mostra di Giorgio Calza, Francesco Murgia, Elio Uberti e Sergio Zeriali. È visitabile nel centro culturale Zerouno di via Indipendenza 27.

Negli spazi angusti dei sotterranei di via La Pergola, tra le claustrofobiche pareti in cemento e l’eco di un passato lontano, Corato accoglie invece “Bunker”, l’esposizione delle opere di Alexander Larrarte che diventerà poi un film/documentario diretto da Alessandro Piva.