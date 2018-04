Un nuovo viaggio fotografico lungo la Puglia con le fotografie più cliccate del mese di aprile. Mare, bellezze in costume, punti di interesse architettonico e qualche divertissement beccato per caso. Vi ricordiamo che potete segnalarci foto o curiosità contattandoci in chat sulla nostra pagina Facebook o inviandole al nostro indirizzo mail di redazione. In alternativa utilizzate su Instagram l'hashtag #livenetwork.

Mare, mare, mare. La parola d'ordine su Instagram è solo questa d'ora in poi e per questo tra le fotografie che potrete ammirare nella gallery ci sono parecchi scatti dedicati al nostro nido acquoso nel quale ci rifugiamo appena il sole comincia a scaldarsi. Da Monopoli (@mariaserenaroberto) a Polignano (karot88) passando per Trani (gius_photo), Giovinazzo (@maxr981) e Bisceglie (@domyflory) potrete ammirare bellezze al bagno, le calette più famose di Puglia e scatti degni di nota.

Tra gli scatti troverete anche quello pubblicato direttamente dal palazzetto di Ruvo di Puglia da @fedlio, ultime gare sportive prima della chiusura di stagione e del meritato riposo per le ragazze del volley. Da Corato invece @paolozigna mostra la bellezza del "cambiamento" con le ciliegie appena spuntate e verdissime, in attesa di maturazione. Da Terlizzi @mondovagando regala uno scatto serale dal centro storico che è stato parecchio apprezzato.

Ma tra le foto che non potete perdervi ci sono loro: divano su auto ad Altamura, uno scatto pubblicato da @altamuranomedio che ha fatto il giro dei social ed ha raccolto parecchi "like" anche su Instagram. A Barletta @camilla.maf ha immortalato la scultura di Andrei Molodkin, una gigantesca installazione in acciaio “Government”, collocata all’ingresso del maniero, opera che racconta la visione dell'artista sulla violenza della realtà contemporanea caratterizzata dal capitalismo, dalla povertà, dalla guerra e dallo sfruttamento. Lo scatto magico però è quello di @maxlezzi che da Gravina, all'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia cattura uno scenario fiabesco.