"Yes weekend", gli appuntamenti in programma nel fine settimana

Il penultimo weekend di aprile si è aperto fin dalle prime luci dell’alba con l’arrivo di Papa Francesco a Molfetta, in occasione del 25esimo dies natalis di don Tonino Bello. È ovvio che in confronto a questo gli altri appuntamenti del fine settimana sembrano impallidire. In realtà ci sono, come al solito, diverse cose interessanti in programma, a partire dalla fiera di San Giorgio a Gravina, per finire ai concerti e ai tanti spettacoli teatrali, passando per la degustazione di un buon gelato artigianale a Corato. Da segnalare anche alcune interessanti mostre, tra cui spicca quella dedicata a Joan Mirò a Monopoli. Ecco la lista completa degli eventi.



Venerdì 20 aprile

Taglia il traguardo della 724esima edizione la “Fiera di San Giorgio” di Gravina. Stasera nello spazio fieristico cittadino si inaugura l’edizione 2018 della campionaria dedicata a agricoltura, casa e artigianato, enogastronomia, zootecnia, turismo, elettronica. L’esposizione si concluderà il 25 aprile.

A Ruvo nel weekend si conclude il festival clavicembalistico “Wanda Landowska”. Venerdì alle 20 è in programma "Sonate e capricci per violino solo" (Bach – Paganini - Wieniawski) con Roberto Noferini; sabato alle 20 “Follie!”; mentre domenica alle 20 si terrà il concerto finale e la premiazione dei vincitori del concorso.

Si intitola “El Sensible”, la mostra collettiva di arte contemporanea che sarà inaugurata alle 19 presso il Torrione Angioino di Bitonto. L’iniziativa è organizzata dal centro culturale “Mariarte” in collaborazione con la Compagnia Teatrale “Okiko the Drama Company”. Sempre a Bitonto al teatro Traetta alle 21 (in replica anche sabato alle 21 e domenica alle 18) va in scena “La commedia degli equivoci” di William Shakespeare per la regia di Raffaele Romita.

A Trani invece alle 14,30 presso l’Università Lum Jean Monnet spazio ad un grande tema di attualità, quello dell’immigrazione femminile, nell’ambito di un corso organizzato dall’associazione “Donne Giuriste Italia”.

Prosegue la stagione del teatro polifunzionale AncheCinema di Bari. Stasera alle alle 21 è in programma l’esibizione del duo Fabrizio Bosso (tromba) e Julian Oliver Mazzariello (pianoforte), in Tandem, concerto in favore di Amopuglia onlus.

A Monopoli alle alle 21 nell’auditorium Bianco-Manghisi va in scena la prima delle due serate (la prossima si terrà il 24 aprile) dedicate ai giovani musicisti nell’ambito della 38esima stagione concertistica degli Amici della Musica - Orazio Fiume. Il programma di stasera prevede brani di Rota, Debussy, Bernstein, Mendelssohn.

Sabato 21 aprile

A Bari spazio al teatro e alla musica. Al Duse va in scena alle 21 "Non tutti i ladri vengono per nuocere”, una commedia brillante di Dario Fo per la regia di Gianni Ciardo (che compare anche tra gli attori del cast). Al Teatro Palazzo alle 21 Joe Barbieri, uno dei migliori cantautori italiani, porterà le canzoni contenute nel suo ultimo disco “Origami”. Al Teatro Forma invece alle 21 (in replica domenica alle 19) l’Anonima Gr torna porta in scena il suo nuovo spettacolo “Due in una mutanda”, una commedia dai risvolti tragicomici, scritta da Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli,

Si ride invece al Politeama di Bisceglie con la comicità di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, che alle 21 si esibiranno nel loro ormai classico spettacolo di cabaret “Il cotto e il crudo”.

A Monopoli invece continua fino al 15 luglio la mostra nelle sale del Castello di Carlo V dedicato a Joan Mirò. Si tratta di un’antologia delle opere grafiche del genio surrealista appartenenti a quattro serie complete: Parler Seul (1948-50), Ubu Roi (1966), Le Lézard aux Plumes d’Or (1971) e Les Pénalités de l'Enfer ou les Nouvelles-Hebrides (1974).

Domenica 22 aprile

Promette di essere molto gustoso, e soprattutto amato dagli appassionati del genere, l’appuntamento in programma alle 18 in piazza Mentana a Corato “Il gelato a modo mio” durante il quale la gelateria Alexart aprirà le porte del proprio laboratorio alle degustazioni.

A Bari alle 19,30 è in programma l’ultimo appuntamento con le “Notti del Borgo Antico”,una kermesse culturale durante la quale Bari Vecchia si riempie di arte, cinema e musica e di appuntamenti culturali dedicati alla bellezza delle immagini, dei suoni e delle opere d’arte. Sempre nel capoluogo si conclude oggi il CacoFest, l’appuntamento dedicato al mondo dell’illustrazione, del fumetto e dell'animazione, e all’editoria indipendente contemporanea.