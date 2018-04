Da Alexart "Il Gelato a modo mio"

Domenica 22 aprile con Alexart ci sarà "Il Gelato a Modo Mio", in piazza Mentana arriva una manifestazione per gli amanti del gusto.



Dopo la partecipazione al Gelato World Tour e l'ottima posizione raggiunta a livello mondiale con la crema di latte all’olio extravergine d’oliva “cultivar coratina”, la gelateria aprirà le porte del suo laboratorio per presentare la sua nuova filosofia: preparare un gelato artigianale con l'utilizzo di ingredienti certificati, materie prime di alta qualità e provenienza a km zero.

A partire dalle 18.00 alcuni ospiti coinvolgeranno i presenti in un dibattito. Si ripercorrerà - in termini di tempo e spazio - la storia del gelato, protagonista indiscusso delle vicissitudini estive e metteranno in luce le caratteristiche salutari ed organolettiche di questo alimento.

Saranno presenti: Nicola Netti, il presidente nazionale della Federazione Italiana Gelatieri; Peppe Cuti, maestro gelatiere di Palermo; Ivana Pomodoro, biologa nutrizionista; Michele Mastropasqua, food blogger, fondatore del blog Viaggiamagusta.com; Giuseppe Perrone e Savino Tatoli del Codacons Corato; Vincenzo Cosmai, coordinatore dell'Enap Puglia; Domenico Varesano, infermiere responsabile di Gifes Corato; modera la giornalista Rossella Cipri.

Saranno presenti i ragazzi dell’Enap Puglia di Corato che riceveranno un attestato di partecipazione intitolato “Un giorno da gelatiere” per il corso formativo realizzato da Alessandro Leo, vicepresidente Fig Puglia, promotore e organizzatore della manifestazione.

Durante la serata si potrà degustare, con il ticket di un euro, una coppia di gusti ipocalorici creati a sorbetto: limone al basilico, sedano fresco, pistacchio mediterraneo e arachide salato. Sara possibile visitare il laboratorio registrandosi gratuitamente sul sito web Eventbrite evento “Il gelato a modo mio” (max 36 posti).

La serata sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Viaggiamagusta”. Parte del ricavato della degustazione sarà destinato all'associazione Gifes e alla Misericordia di Corato per l'acquisto di un defibrillatore da installare in piazza Mentana grazie al progetto “Battiti per la Città”.