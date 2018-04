Yes Weekend: nel fine settimana teatro, musica internazionale e passeggiate

Teatro, musica internazionale nel barese e una lunga passeggiata rigenerante domenicale a Gravina. Un weekend che offre ospiti del calibro di Flavio Oreglio, Dario Vergassola ma anche grande musica spaziando dal jazz alla black american music. Di seguito tutti gli appuntamenti da segnare in agenda.

Venerdì 13 aprile

A Trani doppio appuntamento culturale: alle 18 in biblioteca con Filippo Laporta e alle 20.45 con James Taylor Quartet al Cinema Impero. Fin dai loro esordi a fine anni ’80, il progetto James Taylor Quartet si è evoluto in una delle realtà più entusiasmanti e rispettate della scena UK. Nella città di Andria dialoghi filosofici al Circolo dei Lettori, ospite la professoressa Giusi Strummiello.

Ancora musica, in serata, con la tribute band Ferro Battuto che allieterà i clienti del Ferus con le note del Maestro Franco Battiato. A Bari invece ampio spazio alla musica internazionale. Sia venerdì che sabato, doppio evento presso l'Officina degli esordi con la Black American music. Il teatro polifunzionale AncheCinema ospita Paul Wertico, per anni alla corte del Pat Metheny Group.

Per chi volesse rilassarsi con qualche risata, alle 21.15 spettacolo di Flavio Oreglio al Teatro Forma.

Sabato 14 aprile

Per la serie di eventi targati Ruvo a primavera, Concerto inaugurale - Bach e Handel, due geni del barocco, col duo clavicembalistico Vera Alcalay e Margherita Porfido. Al Teatro Duse alle ore 21 "Non tutti i ladri vengono per nuocere" con Gianni Ciardo, l'appuntamento andrà in replica domenica 15 alle 20. Serata con Dario Vergassola che porta in scena "Sparla con me" nella rassegna teatrale del teatro polifunzionale AncheCinema a Bari. Al Teatro Forma invece sia sabato che domenica va in scena l'Anonima Gr con Due in una mutanda. Al Piccolo Teatro (sempre a Bari) lo spettacolo di Nico Sciacqua.

Domenica 15 aprile

A Gravina di Puglia giornata dedicata alla informazione e sensibilizzazione sull’importanza dell’attività motoria anche per la prevenzione delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Uno stimolo all’attività fisica e alla prevenzione per traguardare ad un corretto stile di vita. Incontro che sarà impreziosito anche dal percorso scelto, che attraverserà l’Area Naturalistica di Capotenda, l’Area Archeologica del “Padre Eterno” dove sono presenti numerose sepolture a fossa databili dalla fine del VII alla fine del IV a. C., lo straordinario Ponte acquedotto viadotto Madonna della Stella, ed il complesso “sotterranea” che comprende il Bastione Medievale e la sua incredibile terrazza belvedere ed i nuovi ipogei con tracce della civiltà contadina

Per tutto il weekend

Nello splendido castello Carlo V di Monopoli, fino a luglio, è possibile visitare la mostra dedicata a “Joan Miró. Opere Grafiche 1948-1974”. Un’occasione da non perdere per un fine settimana nella bellissima città costiera. A Ruvo “Pop-home” (fino al 23 aprile). A Polignano a Mare omaggio all'artista barese Pino Pascali con "Pascali e Cintoli. Dialoghi 3.0". A Trani apertura eccezionale di Villa Telesio.