Puglia food award, un'occasione per i produttori d'eccellenza

Un’altra buona occasione per i produttori di eccellenze enogastronomiche nostrane di farsi conoscere e soprattutto di far conoscere le proprie bontà.

Dopo il successo in Sardegna e Toscana, infatti, sbarcano anche nella nostra regione – oltre che in Piemonte e nelle Marche - i Food awards, premi dedicati proprio al buon cibo e al buon bere. In questo caso rigorosamente pugliesi.

Il concorso, fra gli altri, è patrocinato della prestigiosa Accademia dei Georgofili di Firenze e vanta la collaborazione di Istituto Eccelsa, Associazione cuochi baresi, Apuleat e Cucina mancina.

Dieci le categorie alle quali è possibile iscriversi: vino, birra artigianale, conserve, salumi, pane taralli e friselle, formaggi, dolci, distillati e liquori, olio, pasta. Per ognuna di esse ci sarà una giuria con competenze specifiche di settore, guidata da un presidente e composta da giornalisti, addetti ai lavori, rappresentanti delle associazioni di categoria e ristoratori. Essa valuterà la qualità del prodotto in maniera del tutto imparziale, degustandolo cioè “alla cieca”, senza farsi distrarre o abbindolare da altro che non sia il sapore genuino di quanto assaggiato.

Ai vincitori, i Puglia food awards garantiranno un bollino di eccellenza, che sarà d’aiuto per attività di marketing e promozione e una spinta in più per vendita ed esportazione.

Le adesioni online sono ancora in corso, ma ci sono delle sezioni già “molto affollate” che stanno per chiudersi in anticipo dato il grande afflusso di partecipanti, anche se non c'e per questa prima edizione un numero massimo prestabilito. «Sono oltre 100 le aziende iscritte, e le categorie con maggiore affluenza sono al momento Olio e Vino», ci dice l’organizzatore Donato Ala. E non facciamo fatica a crederlo, data la gran varietà di prodotti d’eccellenza di cui la nostra regione è ricca.

Sarà dunque una bella sfida, il cui scopo principale è valorizzare le piccole imprese del territorio, in modo che possano arrivare a confrontarsi con aziende più grandi e conosciute a livello nazionale e internazionale. I vincitori saranno resi noti durate il Galà di premiazione in programma il prossimo 19 maggio a Bari, in una serata che sarà anche un importante momento di incontro per le realtà del settore.

E che vincano i migliori!