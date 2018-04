Yes weekend, gli appuntamenti del fine settimana

Finalmente il tempo meteorologico sembra essersi accorto della primavera. E allora, dopo Pasqua e Pasquetta, che con la tradizionale scampagnata ci ha fatto mettere il naso fuori di casa, ecco giungere un nuovo weekend tutto da vivere nelle nostre città.

Venerdì 6 aprile

Se capitate a Ruvo di Puglia, sono ben due le mostre d’arte visitabili in città: “Artisti per la Settimana santa” (fino a domani) e “Pop-home” (fino al 23 aprile).

Sempre in ambito culturale, nella Sala degli Specchi del Comune di Bitonto, alle 18.30 si renderà omaggio al professor Raffaele Licinio - recentemente scomparso – e ai suoi studi sul Medioevo pugliese.

Per quanto riguarda la musica, alle 21.30 al Joy's pub di Bari si esibisce il cantautore “romantico insurrezionalista” Kamal (al secolo Carlo Bonomelli), accompagnato dalla violinista Mirela Isaincu, per presentare il suo secondo album ufficiale, “Aborigeni italiani”.

Infine, per gli amanti del buon rock all’italiana, da non perdere il concerto delle Vibrazioni che, dopo il successo dello scorso Sanremo, saranno al Demodè club di Modugno. Start alle 22.30.

Sabato 7 aprile

Domani mattina alle 9, ad Andria, si terrà il convegno "I bambini autistici hanno tutti i colori", organizzato dal Presidio di riabilitazione dei Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna".

Tanto, come sempre, il teatro di qualità. Per la stagione del Comunale di Corato, appuntamento con “Pulcinella” e “Le silfidi” a cura della Mm contemporary dance company. A Bari, per chi non l’avesse ancora visto, questo è l’ultimo weekend in cui andrà in scena al teatro Duse "Non tutti i ladri vengono per nuocere", commedia brillante di Dario Fo interpretata da Gianni Ciardo. Appuntamento domani alle 21 e domenica alle 20. Al Traetta di Bitonto, l’associazione Compagnia urbana presenta alle 21 “Il diavolo e la vergine”, un testo tratto da "L'occhio del diavolo", film del celebre regista svedese Ingmar Bergman.

Proseguono intanto gli appuntamenti che celebrano il 25esimo anniversario della morte di don Tonino Bello, in attesa della visita di papa Francesco del prossimo 20 aprile. Domani sera, nella chiesa di San Domenico a Ruvo di Puglia, la Polifonica Molfetta diretta dal maestro Pino Pappagallo proporrà l'oratorio sacro “Ti farò pescatore di uomini”.

In piazza Salvo d’Acquisto a Corato ci sarà per due giorni – domani e domenica - un “Quartiere in festa”, con animazione di strada, musica, visite guidate, dibattiti e stand enogastronomici.

Domenica 8 aprile

A Gravina in Puglia, appuntamento con la 5a Mediofondo di mountain bike bosco Difesa Grande, organizzata dallo storico sodalizio locale AmicinBici Losacco Bike. Un percorso suggestivo e carico di adrenalina, in cui si alterneranno tratti di bosco fitto, guadi di impetuosi ruscelli, salite spezzagambe e discese adrenaliniche. Il tutto condito da abbondanti dosi di paesaggio mozzafiato.

Alle 15 tutti in coda al bookstore Mondadori di corso Cavour ad Andria per l’attesissimo firmacopie del duo musicale modenese Benji & Fede. Per chi abbia gusti più classici, invece, alle 18 e alle 19 sarà possibile visitare la chiesa di San Domenico nell’ultimo appuntamento di #MurgiaLand, l’iniziativa organizzata dall’associazione culturale ArtTurism e partita nel gennaio scorso. Per info e prenotazioni contattare i numeri 392.6948919 o 347.0079872.

Ancora ad Andria, la compagnia Hurricane, non nuova a queste esperienze, propone parodia del musical che ha fatto impazzire numerose generazioni: “Grease”, che per l’occasione diventa “Greeze”. È il racconto in chiave ironica della storia tra Danny e Sandy, con riferimenti contemporanei e l’accompagnamento di basi musicali originali, ma dai contenuti bizzarri.

A Fasano, per il cartellone del “Teatro famiglia”, domenica è la volta di Charlie e Valery con “Magia, illusione, divertimento”. Ingresso alle 18, sipario alle 18.30.

A Bitonto, nella galleria "MariArte" di via Ravanas 16, la compagnia teatrale "Okiko the drama company" porta in scena "C'eri. Esisti. Attimi teatrali e letture", uno spettacolo dedicato alla figura della grande scrittrice Oriana Fallaci, con la regia di Piergiorgio Meola.

Sempre a Bitonto, al mattino alle 11, nella Galleria nazionale della Puglia, sesto appuntamento con le matinée musicali: in programma un concerto dedicato alle grandi pagine composte per pianoforte solista da Mendelssohn, Liszt e Debussy.

Ultimi scampoli di Pasqua e di Settimana santa a Gravina in Puglia, dove si terrà la Passio Christi 2018, inizialmente prevista sabato 24 marzo, poi annullata a causa delle avverse condizioni meteo.

Per tutto il weekend

Nello splendido castello Carlo V di Monopoli, fino a luglio, è possibile visitare la mostra dedicata a “Joan Miró. Opere Grafiche 1948-1974”. Un’occasione da non perdere per un fine settimana nella bellissima città costiera.

Al Nuovo teatro Abeliano di Bari sarà in scena fino a domenica “Ahia!”, per la regia di Damiano Nirchio.