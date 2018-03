Yes Weekend: Passione Vivente a Minervino. A Pasquetta musei aperti

L'ultimo weekend di marzo coincide con il fine settimana della Pasqua cristiana e quindi con il "ponte pasquale" che permetterà a tanti turisti di giungere in Puglia o ai residenti stessi di vivere il nostro territorio in veste di turisti.

Abbiamo raccolto per voi tutti gli appuntamenti più significativi da vivere e gli eventi musicali o teatrali. Tra tutti, c'è qualcosa di davvero "diverso" che potrete fare tra domenica e lunedì: a Bari il teatro Petruzzelli rimarrà aperto. Sono previste visite guidate alle 11 e alle 18. Inoltre dalle 11 alle 13 e dalla 16 alle 19 sarà possibile utilizzare il simulatore di direzione d' orchestra.

Venerdì 30 marzo

Gli appuntamenti da segnalare per la sera di questo 30 marzo sono tutti concentrati a Bari. Nella città vecchia appuntamento con l'Acli, una visita guidata alla scoperta delle edicole votive. Appuntamento alle 18.15 in piazza Cattedrale 28 (circolo Acli Dalfino), partenza alle 18.30. Prenotazioni e informazioni al numero 080.5210355. Al Teatro Forma di Bari alle ore 21 il concerto Pino e Stevie, ultimo appuntamento della rassegna Sorrisi e Canzoni promossa dalle associazioni culturali I buffoni del destino ed Echo Events. Sul palco Mario Rosini insieme a Paolo Romano, al basso, e Mimmo Campanale, alla batteria. Al Teatro Abeliano alle 21 andrà in scena È bal, il ballo in dialetto romagnolo, del Teatro delle Albe, di e con Roberto Magnani e Simone Marzocchi, testo Nevio Spadoni, musica Simone Marzocchi, è in scena per la rassegna To The Theatre. Replica sabato 31 marzo.

Sabato 31 marzo

Nel pomeriggio a Minervino Murge l'atteso appuntamento con la Passione Vivente. La partenza è prevista da piazza Aldo Moro per poi snodarsi in altre zone ubicate nelle vie e nelle piazze più caratteristiche di Minervino. A Trani presso la libreria Luna di Sabbia, alle ore 20.30, Mario Rosini trio in concerto. Tre amici che da più di 30 anni si entusiasmano, entusiasmando il pubblico eseguendo musica che spazia dal jazz al funk tratti dal repertorio di autori americani e italiani. A Bari al Tetaro Duse alle 21 Gianni Ciardo con Gianni è Pinocchio. Geppetto è l’unico che, pur senza usare iPad oppure WhatsApp e senza neppure aver frequentato nessuna stupida e ipocrita dizione esasperata teatrale, è riuscito a creare una creatura silenziosa e libera di essere viva, senza mai essere esistita. Geppetto è stato capace di tenerlo lontano da burattini che si spacciano per uomini e donne. L’antidoto a tutto questo è il teatro! Replica l'1 aprile e il 2 aprile alle ore 20.

Domenica 1° aprile

In ricorrenza della Santa Pasqua, il circolo Acli Dalfino organizza una visita guidata alla scoperta del sottosuolo di Bari Vecchia, con soste al Succorpo della Cattedrale, nei siti archeologici del Castello e con tappe in altri luoghi nascosti della Bari romana, bizantina e normanna (tra cui i resti di un antico monastero dedicato a San Nicola retto dai Monaci greci).

Mostre disponibili: Sandro Chia "I guerrieri di Xian" presso la Pinacoteca provinciale di Bari; Artisti per la settimana Santa, sala mostre di corso Gramsci 30 a Ruvo di Puglia; "Victory on stage" presso il Teatro Comunale di Corato; Opere grafiche 48-74 di Mirò, presso il Castello Carlo V di Monopoli; Pascali e Cintoli in Dialoghi 3.0 nel museo di Polignano a Mare.

Musei del Polo Museale della Puglia aperti a pasquetta (2 aprile): Altamura - Museo Nazionale Archeologico: 8:30 - 13:30; Bari - Castello Svevo: 13:30 - 19:30 (la biglietteria chiude alle 18:30); Bitonto - Galleria Nazionale della Puglia: 9:00-20:00 (la biglietteria chiude alle 19:15); Canosa di Puglia - Palazzo Sinesi: 8:30 - 13:30; Castel del Monte - Andria: 10:15-19:45 (la biglietteria chiude alle 19:15); Copertino (Lecce) - Castello Angioino: apertura dalle 8:30-13:30; Egnazia (Brindisi) - Museo Nazionale e Parco Archeologico: Museo Nazionale: 8:30-19:30 - Parco archeologico: 8:30-19:15 (la biglietteria chiude alle 18:30); Gioia del Colle (Bari) - Museo Nazionale Archeologico: 8:30-19:30 (la biglietteria chiude alle 19:15); Manfredonia (Foggia)- Museo nazionale Archeologico: accesso consentito alle ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00 e 18:00 (è consentito l'accesso al pubblico limitatamente ai camminamenti esterni e al cortile interno del castello svevo-angioino; i visitatori saranno accompagnati dal personale in servizio lungo il percorso consentito);Siponto (Foggia) - Parco Archeologico: 12:30-21:30 (labiglietteria chiude alle 21:00); Trani - Castello Svevo: 8:30-19:30 (la biglietteria chiude alle 19:00).