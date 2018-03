Burian bis ci ha portato un dono non richiesto: altri giorni di freddo, pioggia e vento. E nei punti più alti della nostra regione si è persino vista nuovamente la neve, come è accaduto in zona Alta Murgia, in territorio coratino, come potrete vedere nello scatto di massimiliano.leonetti.

Primavera con i fiocchi che cederà il passo a qualche giorno di grande caldo a breve, persino (ma non scriviamolo troppo forte) nel giorno di pasquetta. Non siamo qui per elencarvi le condizioni meteorologiche della settimana ma per regalarvi una nuova raccolta di scatti catturati sul social dedicato alla fotografia: Instagram.

Abbiamo voluto dedicare lo spazio immagine nel corpo di questa notizia alla foto di uwe_wuppermann, istantanea della curva dei tifosi andriesi con mega striscione dedicato al giovanissimo Marco Nesta, tifoso della Fidelis scomparso in un incidente stradale la scorsa settimana. "Appartenenza, dedizione e infinito amore. Ciao Marco, la Nord ti rende onore".

Tornando al tema primavera, dal nord al sud della Puglia abbiamo intercettato colori e sfumature che ci hanno riscaldato gli occhi e il cuore in attesa che questo compito torni a svolgerlo il sole. A Barletta @rosalasala13 è riuscita a spezzare il grigiore del cielo con un campo di grano mentre dal Salento @antonio.sansonetti ci regala una distesa di colori ai piedi di un ulivo secolare. Sbocciano le prime gemme - contro freddo ed intemperie - nello scatto di @villacappelli e da Bisceglie @annamirgaldi ci regala un'immagine scattata al termine di un workshop "green". Una foto che chiude la "collezione Primavera" e ci regala il senso più bello dello stare al mondo: il cambiamento.

Tre scatti di scenari cittadini giungono da: Bitonto (@jigi_photography), Ostuni (@robe.lucc) e Giovinazzo (@silviasol8). A Monopoli @fscrcr ha rubato un istante di vita alla curiosità di un'anziana donna che dal suo "basso" si ferma a guardare l'autore del post. Chiudono la rassegna fotografica le due foto che ci avvicinano alla Settimana Santa cominciata oggi: la processione della Desolata di Ruvo di Puglia nello scatto di @angans ed il concerto nella chiesa di Santa Teresa dalla quale parte la processione notturna dell'Addolorata nello scatto di @tranireligiosa.