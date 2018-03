La crisalide e lo scontrino: elogio della gentilezza

Spesso gli scontrini fanno notizia per spese folli sostenute dai turisti in qualche ristorantino nei luoghi più chic del Paese. Agli scontrini che registrano spese per qualcuno che quella spesa non può sempre permettersela, non siamo ancora abituati. La settimana scorsa a Bari un giovane di 25 anni, inizialmente anonimo - e poi identificato in un "Pietro" - ha ordinato una pizza per sé tramite un'applicazione presso la pizzeria Break 184 e contestualmente ha voluto donare dieci piadine ai senzatetto che dormono in stazione a Bari.

"Sono un giovane ragazzo 25enne. Stasera ho ordinato una pizza e non potendo essere fisicamente con voi per condividerla ho deciso di mandarvi qualcosa qualcosa di caldo. Forza e coraggio!". Questo il messaggio comparso sul display ed il messaggio stampato dalla pizzeria sullo scontrino. La notizia è stata ripresa da decine di testate web, anche di caratura nazionale. Qualche anno fa, agli esordi della parola "virale", una cameriera di Douglas, in Georgia, è stata ripresa da un utente di Facebook mentre tagliava i pancake che aveva servito ad un anziano, dopo aver notato che l'uomo era impossibilitato ad utilizzare il braccio sinistro. Conosco un giovane ristoratore tranese che durante tutto il suo periodo di lavoro sul porto ha preparato quotidianamente qualcosa per un anziano, solo, che ogni giorno passava da quel locale per ritirare il suo pasto e scambiare quattro chiacchiere.

Sono sicuro che di gesti di gentilezza gratuita ne siate stati testimoni o protagonisti tutti. Un gesto di gentilezza è un atto di coraggio, il coraggio di affrontare l'ordine del mondo con la prospettiva più rispettosa possibile del futuro. Herbert Hahn nel suo libro Le sorgenti delle forze dell'anima parla di simbolo e simbolo reale, prendendo ad esempio la farfalla. "La nascita della farfalla ha ricevuto dal mondo divino la sua caratteristica perché gli uomini, al sopraggiungere di tempi oscuri, potessero avere un’immagine delle vita dell’anima. Nel mondo visibile vi sono cose che esistono affinché ciò che non è visibile non vada perduto. La brutta crisalide rimane indietro, la farfalla invece, come un essere luminoso, va per il mondo".

Uno scontrino in questi giorni ci ha riportato sulla terra, è il visibile che esiste affinché ciò che non è visibile non vada perduto. Uno scontrino è la crisalide di un gesto che ha illuminato anche per soli 10 minuti la serata di un altro uomo. D'altronde, come scriveva Trilussa, tutto sommato la felicità è una piccola cosa.