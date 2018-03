“Yes Weekend”, fine settimana con Rimbamband e il “Trono di Spade”

Ancora qualche ora e poi sarà finalmente weekend. L’ultimo fine settimana d’inverno (almeno dal punto di vista astronomico) si annuncia ricco di appuntamenti. A partire dallo show della Rimbamband, che stasera all’AncheCinema di Bari si esibirà in un doppio spettacolo.

Ma il weekend alle porte sarà anche quello del raduno nazionale dei fan della serie tv di culto il “Trono si Spade”, che animeranno per due giorni (sabato e domenica) il centro storico di Bitonto con tanti eventi a tema. Da non perdere però anche gli spettacoli di Serena Dandini (sabato a Bari), il concerto dell’Orchestra sinfonica del Teatro Petruzzelli (domenica a Monopoli), la festa di San Giuseppe (domenica a Gravina) e infine per gli amanti della mountain bike c’è l’Iron Bike a Castel del Monte (domenica). Ecco tutti gli eventi in programma.



Venerdì 16 marzo



Bari, AncheCinema - La Rimbamband in “Note da Oscar”

Doppio appuntamento con la Rimbamband che venerdì 16 sarà in scena, alle 18 e alle 21 al teatro polifunzionale “AncheCinema” (corso Italia 112), con lo spettacolo “Note da Oscar”, il nuovo folle, spregiudicato, esilarante show della Rimbamband, nel quale i cinque musicisti in perenne disaccordo armonico tra loro sono alle prese con il cinema e la sua magia.

Bari, Feltrinelli di via Melo - I “Ministri” presentano “Fidatevi”

È uscito “Fidatevi” (Woodworm/Artist First), il nuovo album di inediti dei “Ministri”. Per l’occasione, venerdì 16 alle 18 la band sarà alla Feltrinelli di Bari, in via Melo 119, per incontrare i fan e regalare un’anticipazione dal vivo del disco. “Fidatevi” è anche il nome del tour nei club, che partirà il 5 aprile da Bologna. Tappa pugliese il 27 aprile al'Eremo Club, tra Molfetta e Giovinazzo.

Corato, Locanda di Beatrice - Presentazione di “Vinibuoni d’Italia”, la guida del Touring Club

Si rinnova l’annuale appuntamento con la presentazione pugliese della guida “Vinibuoni d’Italia” del Touring Club Italiano. Venerdì 16 presso il ristorante “La Locanda di Beatrice” di Corato (SP231 km 34.200) a partire dalle 18,30 è prevista la consegna dei diplomi e l’apertura dei banchi di degustazione. Sarà possibile degustare i 26 vini premiati, accompagnati da stuzzichini vari, acquistando un ticket di 10 euro comprensivo di calice all’ingresso del ristorante.

Ruvo, parrocchia San Domenico - “Ruvo a primavera”

Venerdì 16 alle 20 presso la parrocchia di San Domenico si terrà il tradizionale concerto di marce funebri “Planctus Mariae, la grande musica nella settimana santa rubastina”, eseguito dall'orchestra di fiati Basilio Giandonato diretta dal professor Rocco Di Rella.

Ruvo, Pinacoteca d’arte contemporanea, festival “Wanda Landwoska”

Ultimi appuntamenti con la rassegna dedicata al clavicembalo. Venerdì 16 alle 19 è in programma “Dall’operetta al musical”, con la soprano Liudmyla Zuyeva e Francesco De Santis al pianoforte. Sabato 17 alle 19 invece c’è “Danze intorno al mondo”, col duo pianistico composto da Carla Avantaggiato e Maurizio Matarrese. Domenica 18 marzo alle 20, inoltre, la Cattedrale di Ruvo di Puglia ospiterà un progetto “speciale” de “La Banda” di Pino Minafra, dedicato alle musiche rare della settimana santa tra tradizione e innovazione.

Bari, Teatro Duse - Gianni Ciardo in “Gianni è Pinocchio”

Gianni Ciardo porta in scena al Teatro Duse, "Gianni è Pinocchio”, uno spettacolo dell'associazione culturale Codicearte per la scenografia di Damiano Pastoressa. Spettacolo alle 21.

Trani, libreria Luna di Sabbia - Leonardo Colombati presenta il libro “Estate”

Leonardo Colombati, direttore della rivista “Nuovi Argomenti”, presenta alle 18,30 alla libreria Luna di Sabbia in via Mario Pagano193 il suo ultimo romanzo che affronta con sguardo limpido il momento della crisi di un quarantenne. Dialoga con l’autore Paola de Benedictis.

Corato, centro cittadino - “Marzo Donna”

A Corato per l’intero mese di marzo è in programma “Marzo Donna”, un calendario di appuntamenti per celebrare le donne. Venerdì 16 alle 18 presso la sala Museo della Città e del Territorio si potrà assistere al reading di presentazione del libro “Io sono un’amazzone” a cura dello scrittore Niky D’Attoma. Domenica 18 alle 18 presso Palazzo Gioia invece si terrà la mostra “La donna nel ‘900”.

Molfetta, Cittadella degli artisti - Dimartino in concerto

Quarto appuntamento di Music:Control in Cittadella. Venerdì 16 alle 21 tocca a Dimartino, musicista e autore palermitano. Sul palco ci saranno anche i Ties, vincitori della call di Music:Control

Sabato 17 marzo

Bitonto, centro storico - “Le cronache del Trono”, raduno nazionale dei fan di Games of Thrones

Sabato 17 e domenica 18 l'intero centro storico di Bitonto si trasformerà in una città dei Sette Regni ,per regalare agli amanti della serie tv un viaggio inaspettato attraverso le atmosfere, gli intrighi ed i segreti del mondo di “Game of Thrones”. Si tratta di un evento irripetibile con tantissimi eventi e la presenza di Daniele Giuliani, doppiatore ufficiale di Jon Snow, e di Letizia Ciampa, doppiatrice ufficiale di Daenerys Targaryen.

Monopoli, Cinema Teatro Radar - “Sudest Festival” con Rocco Papaleo

Giunge all’epilogo il festival dedicato al cinema. Sabato 17 alle 20,30 al Cinema Teatro Radar ci sono in programma le premiazioni dei film vincitori, alla presenza dell’intera giuria nazionale e di tutti gli autori. Ospite d’onore sarà Rocco Papaleo, presente in sala, a cui sarà dedicata la proiezione di “Basilicata coast to coast” che commenterà con il pubblico.

Corato, sala verde del Comune - I concerti di “Euterpe"

Si conclude il programma del concorso internazionale di musica dell’associazione “Euterpe”. Sabato 17 si esibirà un giovanissimo pianista piemontese, Gianluca Faragli, vincitore del prestigioso “Premio Schubert” del “Concorso internazionale pianistico di Sale San Giovanni”. Farargli presenterà un importante ed impegnativo programma con musiche di Beethoven, Liszt, Chopin e Stravinsky.

Bari, Teatro Kismet - “Anfitrione”

Sei attori e un musicista si rincorrono vorticosamente alla ricerca della propria identità: è la commedia di Plauto che irrompe in un bollente e schizofrenico Sud, dove quel che si è non è sempre quel che si deve essere. Così prende forma “Anfitrione”, nuova produzione dei Teatri di Bari scritta e diretta da Teresa Ludovico in scena al Teatro Kismet venerdì 17 e domenica 18 alle 21.

Bari, Teatro Palazzo - Serena Dandini in “Serendipity”

Un’opera buffa con “disturbi” comici e musicali di e con Serena Dandini sarà di scena sabato 17 alle 21 al Teatro Palazzo. “Serendipity – memorie di una donna difettosa” è lo spettacolo che ha già riscosso applausi e risate in giro per l’Italia, durante il quale la nota conduttrice è affiancata sul palco dall'attrice Germana Pasquero e dal dj Dmitri Cebotari.

Bari, AncheCinema - “Chi ha paura di Aldo Moro”

Ssabato 17 alle 21 all’AncheCinema di corso Italia 112 va in scena lo spettacolo teatrale “Chi ha paura di Aldo Moro” di Giovanni Gentile con Barbara Grilli. In poco più di un’ora la pièce ripercorre la vicenda che ha cambiato il corso della storia d’Italia.

Corato, Museo della Città e del Territorio - Aspettando la festa del papà

“Fischi e belati". Si chiama così l’attività proposta sabato 17 alle 18 dal Museo della Città e del Territorio. L’obiettivo è far divertire padri e figli: giocando insieme si celebrerà anche la loro festa. Con l'aiuto delle operatrici, i bambini (di età compresa tra i 3 e i 5 anni) potranno realizzare un libricino materico, tessile e tattile, illustrato con i principali personaggi della favola di Esopo "Al lupo al lupo!”.

Domenica 18 marzo

Trani, libreria Luna di Sabbia - Rino Negrogno presenta il libro “Il Miracolo”

Prima presentazione pubblica per il “il Miracolo”. Domenica 18 marzo alle ore 11, presso la libreria Luna di Sabbia, in via Mario Pagano193, Rino Negrogno incontrerà lettori e simpatizzanti in un happening assieme a Cristina de Vita esperta di comunicazione culturale, il reading sarà a cura di Fabio de Palma e Luca Giannotti.

Gravina, rotonda zona artigianale - Festa di “San Giuseppe”

La città di Gravina si prepara anche quest'anno a celebrare San Giuseppe patrono dei lavoratori e dei padri di famiglia con due giornate ricche di riti religiosi, momenti ludici e tanto divertimento per grandi e piccini. Si comincia domenica 18 spartire dalle 10 con animazione per bambini, sfilate canine e spettacoli di cabaret.

Andria - L’iron bike a Castel del Monte

Gli amanti della mountain bike si ritroveranno domenica 11 per la seconda seconda tappa del campionato Iron Bike che si correrà lungo il rinnovato percorso di 47 km all’ombra del castello federiciano. Ritrovo a partire dalle ore 7,30 presso il Cat di Basile Giovanni (SS 170 Km 0,065 Dir. A). La partenza ufficiale è prevista alle 9,30.

Monopoli, Cinema Teatro Radar - Concerto dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli

Ultimo appuntamento del calendario messo a punto per la riapertura del cinema teatro dopo 33 anni. Domenica 18 alle 19 (apertura porte ore 18.30 e ingresso a pagamento) è previsto un concerto dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli a cura della Fondazione lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

Ginosa - Ultima tappa del Cammino dell’Odegitria

Ultima tappa del Cammino dell’Odegitria che partita lo scorso 11 febbraio da Martina Franca oggi giungerà a Matera. Si parte da Ginosa per muoversi lungo la sconfinata steppa mediterranea caratterizzata da roccia affiorante, orchidee selvatiche e da aromatici cespugli di timo, fino alla città dei Sassi, ambita e suggestiva meta dai mille volti e dalla storia millenaria. Tutti i dettagli sul sito web www.cooperativaserapia.it.