"​Sei Nazioni" di rugby, l’Italia under 20 a Bari. Cinque motivi per innamorarsi della palla ovale

Il Sei Nazioni sbarca in Puglia. Domani pomeriggio alle 15 allo stadio “Della Vittoria” di Bari le nazionali under 20 di Italia e Scozia si affronteranno nell’ultima partita dell’edizione 2018 di quello che, anche a livello giovanile, è il rugby’s greatest championship, per usare il claim che campeggia sul sito web della manifestazione.

In realtà, limitatamente all’emisfero nord, il torneo ha tutte le carte in regola per fregiarsi di questo titolo: la prima competizione risale al 1883 (all’epoca vi partecipavano solo le formazioni britanniche) e in 135 anni di storia ha accumulato fascino e prestigio enormi. Di questo mondo, ovviamente imbevuto di cultura british, dal 2000 vi fa parte anche l’Italia. Diciamolo subito, noi azzurri siamo un po’ i parenti poveri, visto che abbiamo conquistato (si fa per dire) ormai 13 volte il famigerato cucchiaio di legno, attribuito alla squadra ultima classificata.

A voler vedere il bicchiere mezzo pieno è pur vero che la Francia, ammessa nel torneo nel 1910, ha atteso 44 anni per la prima vittoria. Perciò è fondamentale allevare i giovani virgulti e soprattutto andarli a sostenere, anche perché i prezzi dei biglietti sono popolari e gli under 14 entrano gratis. Se ancora non siete convinti ecco alcuni ulteriori motivi per cui vale la pena domani pomeriggio andare al “Della Vittoria”.