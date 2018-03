“Yes weekend”, gli appuntamenti del fine settimana

Si annuncia ricco di iniziative il weekend alle porte. In agenda ci sono molti eventi a partire da quelli dedicati a musica e teatro. A Trani c’è il concerto di Katia Ricciarelli e Sagi Rei, al teatro Abeliano di Bari invece Enrico Lo Verso porta in scena le “Metamorfosi”.

A Monopoli per la riapertura del cinema Radar si potrà assistere a “Ahia!”, lo spettacolo pluripremiato della compagnia “Senza Piume”, mentre a Ruvo è in programma il festival dedicato alla clavicembalista polacca Wanda Landowska.

Da non perdere anche l’evento alla Cittadella degli artisti di Molfetta dedicato ai metodi innovativi per l’educazione dei bambini, con la partecipazione speciale di Simona Cavallo di “Bimbiveri”. Infine sarà possibile visitare la portaerei Cavour, ormeggiata al porto di Bari, oppure cimentarsi con la “Deejay Ten”, la gara podistica organizzata da Radio Deejay in programma domenica a Bari. Ecco la lista completa degli eventi.

Venerdì 9

Trani, Cinema Teatro Impero - “Jazz e dintorni” con Katia Ricciarelli e Sagi Rei

Un concerto non solo di musica lirica ma un percorso che vuole essere un racconto: alle 21 Katia Ricciarelli si esibirà accompagnata dal tenore Francesco Zingariello e al pianoforte dal Maestro Roberto Corilianò con la partecipazione straordinaria di Sagi Rei in Emozional Song.

Bari, Museo Civico - “La carta elegante”

Prosegue fino al 17 marzo al Museo Civico di Bari la mostra “La carta elegante”, mostra personale dell’artista e scultrice putignanese Luigia Bressan. La mostra raccoglie disegni e sculture di cartapesta raffiguranti abiti e corsetti sette-ottocenteschi e li mescola in una sorta di danza dell’arte con le composizioni del musicista barese Giuseppe De Trizio. Orari di apertura al pubblico: venerdì e sabato: dalle 10 alle 19. Domenica: dalle 10 alle 14.

Ruvo, Pinacoteca comunale d’Arte contemporanea - Festival “Wanda Landowska”

L’avventura artistica dedicata alla clavicembalista polacca Wanda Landowska cominciata nel 2012 è giunta alla sue settima edizione. Questo il programma del weekend: Venerdì 9 marzo alle 19 “Tastiere a confronto”, con Eugenia Cherkazova alla fisarmonica e Livio Minafra al pianoforte. Sabato 10 marzo alle 19 “Fanny e Felix Mendelssohn” Trio Phonè, con Corrado Roselli al violino, Anila Roshi al violoncello e Roberta Ubaldo al pianoforte. Domenica 11 marzo alle 11 Stefania Argentieri al pianoforte; alle 19 “Temi da tutto il mondo” con Lapo Vannucci alla chitarra e Luca Torrigiani al pianoforte.

Bari, Santa Teresa dei Maschi - “Le notti del borgo antico”

Prosegue la rassegna “Le notti del borgo antico”, dedicate a arte, cinema e musica. Venerdì spazio a "La sola differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo”, con Ivan Dell'Edera, Miguel Gomez e il metodo paranoico critico di Salvador Dalì.

Bitonto, chiesa San Gaetano - I volti nascosti della Cattedrale

Venerdì 9 marzo alle 18,30 presso la chiesa di San Gaetano si svolgerà l'inaugurazione della mostra fotografica "I volti nascosti della Cattedrale", con gli scatti di Vincenzo Parisi. L’evento è aperto al pubblico fino al 15 marzo dalle 18 alle 20.

Bari, villa Massimi Losacco - Concerto di Teresa Brancale

L'artista pugliese, una delle voci più talentuose della scena musicale italiana, insieme a Pasquale Strizzi sarà protagonista di Soula. Villa Massimi Losacco è nella stradella Massimi Losacco 8, a Bari.Informazioni al numero 349 7563301. Apertura ore 21,30.

Sabato 10

Bari, Nuovo Teatro Abeliano - “Metamorfosi e altre storie” con Enrico Lo Verso

Sbato 10 marzo alle 21 e domenica 11 marzo alle 18, al Nuovo Teatro Abeliano di Bari, andrà in scena "Metamorfosi. Altre storie oltre il mito", tratto dal capolavoro classico di Publio Ovidio Nasone. In scena Enrico Lo Verso; regia di Alessandra Pizzi, vincitori entrambi, nella scorsa stagione, del Premio Nazionale Franco Enriquez. Dall’acclamato debutto estivo al Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2017, lo spettacolo giunge alla sua quarta tappa con la partecpazione dell'attrice Teresa Saponangelo.

Molfetta, Cittadella degli artisti - Semi festival soul school

Per un crescere consapevole. Percorsi alternativi o integrativi ai processi educativi comuni dai 3 ai 10 anni. È questo l'obiettivo di "Semi festival soul school", in programma sabato 10 marzo alla Cittadella degli artisti di Molfetta, a partire dalle 10. Incontri, laboratori, proiezioni e spettacoli di teatro dedicati al mondo dell’educazione dei bambini. Ospite d’onore Roberta Cavallo di “Bimbiveri".

Corato, teatro Comunale - “Hollywood, come nasce una leggenda”

Alle 20,30 va in scena una commedia di Ron Hutchinson da u progetto artistico di Gianluca Ramazzotti. Hollywood, anno 1939. Siamo nell’ufficio del produttore David O. Selznick che sta realizzando la più colossale opera cinematografica di tutti i tempi: Via col vento.

Corato, sala verde del Comune - Euterpe



Riprendono i concerti dell’associazione Euterpe, che organizza il concorso Internazionale di musica. Sabato alle 18,30 saranno di scena la fisarmonicista ucraina Eugenia Cherkàzova, docente al conservatorio di Kiev, e il pianista Livio Minafra. Variegato ed interessante il programma, basato su brani originali e trascrizioni per i due strumenti curati da Livio Minafra.

Corato, sala consiliare - Incontro su donazione organi

Informare e sensibilizzare i cittadini sul tema della donazione. È questo l’obiettivo dell’incontro in programma sabato a partire dalle ore 17 durante la quale verrà spiegato il progetto “Una scelta in Comune” che estende agli Uffici Anagrafe dei Comuni aderenti la possibilità di raccogliere e registrare la dichiarazione di volontà del cittadino alla donazione di organi e tessuti, al momento del rinnovo o rilascio della carta d’identità.

Bari, banchina Martellotta - Vista alla portaerei Cavour

La portaerei Cavour, la nave ammiraglia della Marina Militare, giungerà nel porto di Bari. La nave sarà ormeggiata presso il molo di ridosso - banchina Martellotta e sarà aperta alle visite sabato 10 marzo dalle 14 alle 18 e domenica 11 marzo dalle 10 alle 18.

Domenica 11

Bari, piazza Libertà - “Deejay Ten”

Torna per il quarto anno consecutivo l’appuntamento con la “Deejay Ten”, la la corsa di 10 chilometri ideata da Linus, dj dell’emittente radiofonica Radio Deejay. Due i percorsi, uno di 10 e l’altro di 5 chilometri, che si snodano sul lungomare cittadino per quello che è diventato ormai un appuntamento fìsso per i podisti, un evento attesissimo che di anno in anno coinvolge sempre più appassionati.

Monopoli, cinema Radar - “Ahia”

Il teatro cinema auditorium Radar, riapre al pubblico dopo 33 anni con una serie di eventi e spettacoli. Domenica 11 marzo alle 19.30 va in scena lo spettacolo teatrale "Ahia" della compagnia "Senza Piume” con Lucia Zotti e Raffaele Scarimboli a cura dell’Associazione Apad (informazioni e prenotazioni nella Libreria Children).

Fasano, piazza Ciaia - Sfilata di auto e moto storiche

Rombo di motori in piazzai Ciaia a Fasano. Domenica 11 dalle 8,30 alle 13 è prevista una sfilata di auto e moto storiche Ferrari e Maserati. L’evento è organizzato della Scuderia Ferrari Club di Fasano con il patrocinio del Comune e dell’assessorato alla cultura della Regione Puglia.