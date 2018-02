Al via le riprese della sitcom "Il Commissario Spiedone"

È stata scelta anche la Bat tra le ambientazioni della nuova sitcom dell'attore e regista Matteo Pedone dal titolo "Il Commissario Spiedone".



L'irreverente commedia all'italiana made in Sud, vede come protagonista un bizzarro commissario di polizia, Spiedone, chiamato a riportare la pace in un piccolo borgo pugliese, minacciato dall'offensiva della criminalità. Tra gli interpreti anche il nostro attore andriese Sabino Matera.



Stravagante, unico, bislacco, il commissario Spiedone, dai tratti tipici di un sceriffo americano un po' pienotto, si trova a risolvere casi altrettanto bizzarri con l'aiuto dei co-protagonisti Luce, una bimba scaltra, Rocco Pietrantonio nelle vesti del sacerdote del borgo Don Perignon e Sandy un'affascinante ispettrice interpretata da Giovanna De Crescenzo. Da non sottovalutare la comicità di Maurizio Nicolosi nei panni di Mistero, l'aiutante del commissario, la spalla costretta a subire gli abusi di Spiedone. Insieme la coppia produce un effetto esilarante.



"Il commissario Spiedone" vanta un cast eccezionale selezionato dal regista e protagonista Matteo Pedone. Durante le dieci puntate che comporranno la serie, reciteranno attori importanti della commedia italiana del calibro Alvaro Vitali nella parte del commentatore, Maurizio Mattioli ad interpretare l'avvocato del borgo, Gerardo Placido il boss del paese, ma anche Beppe Convertini nei panni del procuratore Schettino e tanti altri tra cui, come dicevamo il nostro Sabino Matera.



Da citare fra gli altri, Francesco Benigno, conosciuto ai più per aver recitato in film come "Mary per sempre" e "Ragazzi fuori" di Marco Risi, nei quali interpretò la parte di Natale e Alessandro Calabrese, concorrente del Gf 14.



Nel cast anche personaggi conosciuti attraverso il web come Gianluca Ciardo, Daniele Condotta, la giovanissima Ludovica nei panni di Luce e Celeste Bilanzuoli.



Anche Luigi Caccavo, milanese di origini ma da anni ormai residente a Corato, prenderà parte alle riprese interpretando il finto cameraman di "Telechecozza", la testata giornalistica televisiva locale.



Domenica pomeriggio in una location della Bat hanno avuto luogo le riprese di alcune scene della sitcom. Presenti Matteo Pedone, Francesco Benigno, Maurizio Nicolosi, Sabino Matera e tanti altri.