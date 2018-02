Yes weekend, gli appuntamenti del fine settimana

Nonostante siamo in piena Quaresima resta di tutto rispetto il calendario degli eventi in programma in questo weekend nelle città di Bari e Bat, con tanti appuntamenti che promettono di soddisfare le esigenze di tutti. A partire dal teatro con Moni Ovadia che si esibirà sul palcoscenico di Mola di Bari, Lina Sastri su quello di Corato e l’evento del Kismet a metà tra musica e racconto con Raiz degli Almamegretta e la scena pugliese degli anni '90.

Non mancano gli appuntamenti dedicati alle famiglie a Ruvo (Confabulare - libri fuori dagli scaffali), e Corato (“Mettete in disordine” e il “Diario del pastore”). Da non perdere anche gli eventi di "M'illumino di meno", la manifestazione di sensibilizzazione sul risparmio energetico, il laboratorio sul pane (Agriturismo “La Ferrata” a Ruvo), le visite guidate in tempo di Quaresima di Monopoli e la terza tappa del cammino dell’Odegitria. Ma ecco nel dettaglio gli appuntamenti da inserire in agenda.



Venerdì 23

Bari, teatro Kismet - “La mia Generazione” con Raiz degli Almamegretta

Secondo appuntamento de “La mia generazione”, Carlo Chicco incontra gli artisti che hanno segnato la musica degli anni '90 in Italia. Venerdì alle 21 al teatro Kismet, toccherà a Raiz, storico leader degli Almamegretta, accompagnato da Nandu Popu dei Sud Sound System, Nico Caldarulo dei Suoni Mudù e Giuseppe De Trizio dei Radicanto.

Mola di Bari, Teatro van Westerhout - “Cabaret Yiddish” di Moni Ovadia

Una miscellanea di musica klezmer e cliché su nasi lunghi e avidità. È il “Cabaret Yiddish” di Moni Ovadia, l’ebreo errante del palcoscenico atteso con il suo storico spettacolo, venerdì alle 21, al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, per la Stagione 2017-2018 della Compagnia Diaghilev.

Ruvo, museo del libro di palazzo Caputi - “Confabulare - libri fuori dagli scaffali”

Fino a lunedì 26 febbraio nel Museo del libro di palazzo Caputi è in programma rassegna “Confabulare – Libri fuori dagli scaffali”, una gara per i ragazzi dai 9 ai 17 anni, che si propone l’obiettivo di motivare la lettura tra i più giovani attraverso un approccio innovativo che favorisca la loro partecipazione con strumenti ludici e creativi.

Monopoli, cinema Vittoria - “Sudest Festival”

Continua il concorso cinematografico “Sudest Festival”. Venerdì (alle 18 e alle 21) al cinema Vittoria sarà proiettato “Gatta Cenerentola”, di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, un’opera d’animazione premiata all’ultima mostra del Cinema di Venezia e in corsa per l’Oscar 2018, che rilegge in chiave noir la favola di Giambattista Basile.

Bari, teatro Duse - “Decameron”

Venerdì 23 alle 21 la compagnia onirica poetica teatrale di Vito Latorre, porta in scena al teatro Duse la commedia “Decameron” di Giovanni Boccaccio. Sul palco Gabriella Altomare, Giovanni Botticella, Vito Latorre, Antonio Repole, Silvana Pignataro. Regia di Vito Latorre. Allestimento scenico e costumi di Rossella Ramunni e Davide Sciascia.

Giovinazzo, sala San Felice - “Caffè filosofico”

Un "caffè filosofico" sul tema del sogno. È questa l'iniziativa dei ragazzi della quarta B del liceo Matteo Spinelli in programma alle 18 in sala San Felice. Il caffè affronterà il tema proposto in senso onirico, psicoanalitico, artistico, scientifico e filosofico; previsto anche un laboratorio di pratica filosofica.

Trani, Polo museale - “Parlato per l’inverno”

Il Polo museale di Trani prende parte alla campagna di sensibilizzazione “Mi illumino di meno” e alle 19 ospiterà “Parlato per l’inverno”, un reading di poesie speciale, unico nel suo genere, a cura del poeta abruzzese Paolo Maria Cristalli, vincitore nel 2010 del premio Fabrizio De Andrè per la poesia. Luci basse, sguardo puntato con rilassata delicatezza all’anima per fermarsi un attimo e provare a vedere il mondo sotto un’altra luce.

Città varie - “M’illumino di meno”

Venerdì si celebra la giornata di sensibilizzazione sul risparmio energetico “Mi illumino di meno”. In programma ci sono diversi eventi a Trani, a Andria e a Giovinazzo.

Bitonto, Galleria nazionale della puglia - “Tira la bomba”

Pino Roveredo presenterà il suo ultimo libro "Tira la bomba" alle 18 nella Galleria nazionale della Puglia. L'autore scrive di un’amicizia lunga cinquant’anni, di esseri che crescono, sperano, desiderano e fantasticano con tutto lo slancio dell'infanzia e lo fa col suo tono leggero e pungente, onesto e diretto, pronto a scherzare sui drammi della vita perché è l'unico modo per affrontarla senza farsi abbattere.

Sabato 24

Corato, teatro Comunale - “Appunti di viaggio” con Lina Sastri

Una vera e propria biografia in musica, scritta e diretta dalla stessa protagonista, Lina Sastri, in programma sabato 24 alle 21 al teatro Comunale di Corato. La Sastri porta in scena il racconto inedito ed assolutamente libero della sua vita artistica. In scena a dominare il tutto la scultura di Pulcinella, una preziosa creazione del maestro Alessandro Kokocinski, con le proiezioni e le immagini della lunga carriera dell’artista. Si alterneranno brani musicali e teatrali eseguiti dal vivo in un viaggio sempre nuovo attraverso il mondo del teatro, della musica e del cinema, con racconti di vita vissuta, indimenticabili incontri.

Bari, via Alberto Sordi - “Medea per strada”

La stagione di prosa di Bari, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, ospita “Medea per strada” del Teatro dei Borgia con Elena Cotugno e la regia di Gianpiero Borgia, spettacolo itinerante che parte dal Teatro Petruzzulli. Un lavoro esperienziale che invita il pubblico, sette spettatori per volta, a salire su un vecchio Iveco Daily e percorrere un itinerario assieme a una donna rumena. È una madre, una straniera, la chiamano Medea. Spettacoli: sabato alle 19,30 e alle 21,30; domenica alle 18 e alle 20 (posti limitati, per informazioni http://www.teatropubblicopugliese.it/stagione_rass...).

Monopoli, via Argento 3 - Visite guidate in tempo di Quaresima

Per la Quaresima un nuovo appuntamento firmato “Pietre vive” Monopoli. Sabato alle 19,30 l'associazione organizza “Sulla via per la salvezza”, una visita guidata a tema nel museo e nel sito archeologico della Cripta romanica e nel Museo diocesano di Monopoli, tra i simboli della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù nell'arte sacra. La visita guidata partirà dal museo e sito archeologico Cripta romanica, in via Argento 3, per poi proseguire all’interno del Museo diocesano di Monopoli. Info e prenotazioni sul sito web www.pietrevivemonopoli.it, alla mail info@pietrevivemonopoli.it e al numero 334 2631998.

Corato, libreria Ambarabacicicocò - “La macchina per cucire”

Si intitola “La macchina per cucire” ma è un viaggio nelle periferie del Mozambico, del Kosovo, Pakistan, della Cina e del Messico. Conduce alla ricerca di un senso per la difesa dei diritti dei tanti esseri umani nati nel Sud del mondo. È il volume firmato dall’autrice Valeria Patruno e dato alle stampe da Giazira Scritture. Sabato 24, a partire dalle 19, si terrà la presentazione del libro a Corato, nella libreria Ambarabacicicocò.

Ruvo, parrocchia Santa Famiglia - “Relazioni online, vizi e virtù del digitale”

Si intitola “Relazioni online? Vizi e virtù del digitale” il percorso per animatori parrocchiali della comunicazione e della cultura, promosso dall’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Sabato 24, dalle 16 alle 19, nella parrocchia Santa Famiglia di Ruvo, il laboratorio sarà animato da Roberto Borraccia, criminologo informatico. L’incontro è aperto a tutti gli educatori (catechisti, genitori, insegnanti e animatori).

Domenica 25

Ruvo, agriturismo “La Ferrata” - Laboratorio sulla produzione del pane

Un laboratorio sulla produzione di pane con farina integrale e lievito madre, per scoprire i vari utilizzi dell’impasto. È questa l’iniziativa in programma domenica 25 nell’Agriturismo “La Ferrata” di Ruvo di Puglia. Si comincia alle 9,30 per circa tre ore. Per partecipare è necessario prenotare, chiamando il numero 080.3612409 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30).

Corato, teatro comunale - “Mettete subito in disordine”

Si intitola “Il mondo sottosopra...i bambini hanno occhi di tutti i colori” la rassegna teatrale dedicata all’infanzia, alle famiglie e ai giovani e giovanissimi in programma al teatro comunale di Corato. Domenica 25 alle 18,30 andrà in scena “Mettete subito in disordine” (Astragali Teatro) fascia di età 7-11 anni.

Corato, Museo della città e del territorio - “Il diario del pastore”

La cura del gregge, la transumanza, gli incontri con i lupi, la preparazione del formaggio, la gastronomia dei pastori. È quanto si farà il 25 febbraio con “Il diario del pastore” (17,30 per bambini dagli 8 agli 11 anni) partendo dalla lettura della testimonianza avvincente di un pastore e dall’osservazione delle collezioni private legate al mondo contadino, agropastorale, artigianale e domestico esposte al Museo.

Il cammino dell’Odegitria, terza tappa Mottola-Castellaneta

Terza tappa del cammino dell’Odegitria che dalla valle d’Itria conduce fino a Matera. Domenica 25 febbraio si va a piedi da Mottola a Castellaneta. In programma ci sono le visite alle chiese rupestri di Santa Margherita e di San Nicola, quest’ultima definita la Cappella Sistina delle chiese rupestri medievali in terra jonica, e al casale cinquecentesco e la gravina di Palagianello. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono consultabili sul sito web www.cooperativaserapia.it. E’ possibile, inoltre, richiedere informazioni all’indirizzo email info@cooperativaserapia.it e al numero di telefono +39 3665999514 (Pietro).

Andria, parrocchia San Paolo Apostolo - “Settimana biblica diocesana”

Giunge alla conclusione la “Settimana Biblica Diocesana”, evento, promosso dall'ufficio catechistico diocesano. Domenica 25 (in replica lunedì 26) è previsto uno spettacolo teatrale che si terrà alle 19 presso la parrocchia San Paolo Apostolo, dal titolo "Chi sei tu? Vangelo dell'asino paziente" di Antonio Panzuto a Alessandro Tognon che narra la storia del Figlio di Dio attraverso la storia dell'asino che trasporta devotamente Gesù accompagnandolo nei vari episodi biblici.

Barletta, sala Athenaeum - “L’inverno”

“L’inverno” è il titolo del quarto ed ultimo spettacolo ideato e creato da Francesco Paolo Dellaquila e tratto da suo ultimo libro “Un mondo in quattro quarti”, che avrà luogo presso la Sala Athenaeum in via Madonna degli Angeli, 29 a Barletta domenica 25 alle 18.