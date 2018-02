Cosa fare a San Valentino? L'amore oltre la cena a due: tutti gli eventi della giornata

Non solo cene a lume di candela o con il menù fisso scelto da chef o ristoratori. A San Valentino le nostre città offrono anche altre alternative e le abbiamo raccolte in questo pezzo dividendole per aree tematiche.

Musica live e firma copie

Renzo Rubino presso la Feltrinelli di Bari - ore 18.30

Il cantautore tarantino, fresco di esibizione sanremese, della quale porterà a lungo con sé il ricordo del bacio dei suoi nonni sul palco dell'Ariston, sarà nella libreria di via Melo per il suo Instore Tour. Un'occasione per fan e amici dell'artista.

Kerkim live all'Auld Dublin di Bisceglie - ore 22

Una band che rappresenta un'idea in continuo movimento, un'appassionata ricerca tra le trame sinuose delle espressioni musicali del Mediterraneo. Hanno fatto tappa in Bulgaria, Germania, Uk, Repubblica Ceca e Francia. Il progetto Kërkim nasce a Lecce dallo studio di varie sonorità: musica mediorientale, flamenco, Balkan, folk salentino e campano, Grecia e Albania. Da quest’ultima terra prende il nome, nel suo significato di ricerca e osservazione, un continuo movimento reso possibile dal dialogo, essenza della worldmusic. I Kërkim saranno Morris Pellizzari (saz, chitarra e voce), Bruno Galeone (fisarmonica) e Manuela Salinaro (cajon e percussioni).

Letture, parole e amore

Quel mostro dell'amore, Biblioteca di Trani - ore 17.30

Laboratorio e letture animate aventi per argomento l’amore nelle sue mille sfaccettature. Per bambini di età compresa fra i 7 e i 8 anni. Letture: Quel mostro dell’amore di Vittoria Facchini; La grande fabbrica delle parole di Agnes de Lastrade e Valeria Docampo; L’aggiustacuori di Arturo Abad e Gabriel Pacheco

Donne in piedi, Biblioteca Rogadeo di Bitonto - ore 18

Una festa per le donne e delle donne. È “Donne in piedi”, l’evento organizzato dall’associazione culturale Ante Litteram. La manifestazione, ideata da Barbara Buttiglione, è inserita nella campagna mondiale One Billion Rising, che combatte la violenza di genere in tutto il mondo.

Comizi d'amore, I miserabili - Bisceglie - ore 19

Quale migliore occasione se non San Valentino per parlare di passione, quella politica, quella dei giovani per la politica? Una politica che pensi realmente a noi, che non sia generica e qualunquista. Una politica che si occupi di formazione e ambiente, di cultura e lavoro. Ospite Nico Bavaro, candidato nel collegio uninominale della Camera.

Arte: l'amore in mostra



G.12 Collettiva d'arte contemporanea - Palazzo Beltrani - ore 19

Mostra a cura di Isabella Battista, nata da un'idea di Dario Agrimi. La mostra resterà fruibile fino al 14 marzo

Just Love, via Mario Pagano 183, Trani - ore 19

L’amore raccontato da Luca Giovagnoli è erotismo, complicità, cogliendo quell’atmosfera rarefatta sempre legata al ricordo, ombre e chiaro scuri che caratterizzano il nostro pensiero quando torna alla mente un ricoro e un’immagine impressa in noi. Uomini e donne , corpi non perfetti secondo i banali canoni ma realisticamente umani, carne che si lascia andare e amare. Immagini felliniane di storie d’amore e incontri, di intimità che non si racconta. Le carni qui abbondano, traboccano e non vi è nulla di torbido in una guêpière di troppo, una coscia troppo scoperta o in una corda che ti lega al momentaneo amore di una vita. I baci morbidi ancora che profumano di sesso , quelli dell’abbandono per ritrovarsi. L'amore è tutto nell'evento del sesso, non c'è nient'altro da cercare o da sapere.