Carnevale nella settimana clou: tutti gli appuntamenti

Manca poco alla fine del periodo più colorato dell'anno ma c'è il tempo per l'ultimo weekend da vivere a pieno. Ieri, domenica 4 febbraio e già dalla domenica precedente, le piazze di tutto il nord barese sono state prese d'assalto da famiglie in compagnia di festanti bambini in maschera armati di gioia e coriandoli. Ma gli appuntamenti "istituzionali" si svolgeranno tutti nel corso di questa settimana.

Il Carnevale più seguito del nord barese è sicuramente quello di Corato, città che vanta una tradizione storica consolidata. Mercoledì 7 febbraio sarà presentato presso il Teatro Comunale con un convegno, "Carnevale in bellezza". Giovedì 8 febbraio dalle 18 si terrà invece presso la biblioteca comunale un incontro culturale sul tema: “Carnevale, tra rito e spettacolo”. Interviene la prof.ssa Annamaria Tripputi, docente di tradizioni Popolari dell'Università di Bari. Venerdì 9 febbraio presso il chiostro comunale a partire dalle 19 si terrà la rappresentazione teatrale "Il giornalino di Gianburrasca" a cura “Arterieteatro” e “Room to play”. Tra giovedì e venerdì 8-9 febbraio ad Andria invece presso l'asilo Gabelli si terrà un laboratorio sulle tradizioni dolciarie del carnevale a cura de Le meraviglie di Cicetta.

Il weekend si apre sabato 10 febbraio sempre a Corato con la sagra della chiacchiera a cura i.i.s. “Oriani-Tandoi” sez. alberghiera. Appuntamento in Piazza Sedile alle 19 con musica e ballo a cura del gruppo Scassasax.



Le sfilate di domenica

Domenica 11 febbraio a Corato sfilata dei gruppi mascherati con raduno alle ore 14,30 in Piazza XI Febbraio. Il corteo si snoderà in via Dante, corsi cittadini e piazza Cesare Battisti. Al termine sfilata dj set a cura di Hardeed + picchio from Grunge Beatmovement. Un'altra sfilata si terrà a Santeramo in Colle a partire dalle ore 14 da via Santa Cecilia ed arrivo in Piazza Garibaldi.

Laboratori ed altri eventi

Nella città di Andria invece, domenica 11 febbraio si terrà presso il Centro Sportivo Polivalente di via Putignano, sito al quartiere San Valentino, il "Gran Galà di Carnevale", promosso a scopo benefico. Dalle ore 9,30 alle ore 13 ci saranno animazioni, sfilata di maschere, giochi e gonfiabili per la gioia dei più piccoli. In serata, dalle ore 20 sarà invece dedicata interamente ai giovani talenti del territorio.

A Bisceglie presso il Giardino Botanico Veneziani dalle 16 alle 17.30, si terrà una lettura pubblica del fantastico libro di Emanuele Luzzati "La Tarantella di Pulcinella". Verranno costruiti, in compagnia di Rosanna e Michela dei simpaticissimi personaggi con materiale di riciclo. Appuntamento dedicato a bambini dai 5 ai 7 anni (iniziativa con donazione, massimo 15 partecipanti preferibilmente su prenotazione).

Gli appuntamenti del carnevale coratino proseguono martedì 13 febbraio con la sfilata dei gruppi mascherati che seguirà lo stesso percorso del corteo di domenica 11. Dal 10 al 13 febbraio inoltre Palazzo Gioia rispetterà apertura straordinaria per la mostra sul ‘900 con esposizione di maschere storiche coratine e di maschere dal 1920 al 1960 - esposizione di vespe e auto d’epoca (Vespa club). Ingressi gratuiti con i seguenti orari: Sabato 10 febbraio dalle ore 19 alle ore 22; domenica 11 febbraio dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 19 alle ore 22; lunedì 12-martedì 13 febbraio dalle ore 19 alle ore 22.