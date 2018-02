"Yes weekend", su la maschera

Su la maschera. Con il primo weekend di febbraio entrano nel vivo i festeggiamenti dedicati al carnevale. A Corato domenica va in scena l'anteprima del programma 2018. Ma il menu del fine settimana è ricco di iniziative, a partire dal goloso appuntamento con la festa del cioccolato di Monopoli, gli spettacoli e i concerti (Drusilla Foer a Bari e i Mokadelic in concerto a Terlizzi), la festa patronale di Ruvo e infine la scoperta delle meraviglie d’Italia con la domenica gratis in musei e aree archeologiche.



Venerdì 2 febbraio

Monopoli - Piazza Vittorio Emanuele II - Festa del cioccolato artigianale

Il tour della Choco Amore sbarca in riva all’Adriatico. Da venerdì a domenica Monopoli diventerà l’epicentro per gli amanti del cioccolato artigianale. Nella piazza Vittorio Emanuele II i maestri cioccolatieri daranno sfoggio del meglio della loro produzione, con la possibilità di degustare i loro prodotti in diversi stand. Ma sono previsti anche laboratori didattici e giochi per i più piccoli.

Ruvo - Festa patronale di San Biagio

Partono venerdì ma si concludono sabato (giorno della festa liturgica) i festeggiamenti in onore del santo patrono di Ruvo di Puglia. Come al solito è ricco il programma delle celebrazioni tra cerimonie liturgiche, concerti e fuochi pirotecnici.

Bari - Via Murat 122 - Mostra collettiva “What we once where”

Un originale confronto fra le opere di diversi artisti (Rita Casdia, Cristiano De Gaetano, Elisabetta Di Sopra, Lello Gelao, Kaia Hugin, Kaja Leijon, Cristina Pavesi) che attraverso linguaggi diversi, affrontano un tema comune: quello dell’infanzia. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 10 marzo, nella galleria Muratcentoventidue-Artecontemporanea dalle 17 alle 20.

Bari - Teatro Duse - “Travolte”

Alle 21 va in scena la brillante commedia “Travolte” della compagnia Res Extensa. È la divertente storia di due amiche, donne brillanti e in carriera, sicure di sé e del proprio fascino che un giorno improvvisamente vengono abbandonate contemporaneamente dai propri mariti.

Monopoli - Cinema Vittoria - Sudestival

Prosegue la 19esima edizione del festival cinema italiano d’autore organizzata dall’associazione Sguardi. Stasera alle 18 e alle 21 al cinema Vittoria di Monopoli c’è in programma c’è “Nove lune e mezza”, esordio alla regia dell’attrice Michela Andreozzi, protagonista con Claudia Gerini, Giorgio Pasotti e Lillo Petrolo di una commedia che affronta il tema della maternità surrogata.

Barletta - Punto Einaudi - Presentazione libro “Vento nel vento”

Si intitola “Vento nel Vento - dieci anni di Lucio e Giulio” (edizioni Florestano) il libro di Fulvio Trezza dedicato a Battisti e Mogol, che sarà presentato a Barletta alle 19 nel Punto Einaudi in corso Garibaldi 129. Assieme all’autore ci sarà il giornalista Costantino Foschini.

Sabato 3 febbraio

Bari - Teatro Palazzo - Drusilla Foer in Eleganzissima

Drusilla Foer arriva al Teatro Palazzo (alle 21) per l’ultima tappa del tour invernale del suo show teatral-musicale “Eleganzissima”, che ha riscosso grande successo negli ultimi mesi nei teatri italiani. La Foer, giudice dell’ultima edizione di Strafactor, racconta, in un’alternanza di humour tagliente e commovente intensità, aneddoti tratti da una vita incredibile vissuta tra l’Italia, Cuba, gli Stati Uniti e l’Europa, costellata di incontri fuori dal comune e amicizie importanti, fra il reale e il verosimile.

Terlizzi - Mat - Mokadelic in concerto

Al Mat laboratorio urbano di Terlizzi arrivano i Mokadelic, la band di riferimento del post-rock in Italia, che ha composto anche le colonne sonore della serie tv “Gomorra”. Si annuncia un intenso viaggio in suggestioni ambient malinconiche e rarefatte, sonorità dense di melodiche distorsioni e implacabili crescendo arricchite da visual che accompagneranno l’intero live. In apertura spazio ai pugliesi Petricor, chiusura affidata all’elettronica di Glanko. Inizio alle 22.

Ruvo - Teatro Comunale - “Lorenzo Milani”

Le vicende di don Milani sono il centro narrativo dello spettacolo in scena alle 20,30 al teatro Comunale di Ruvo di Puglia. La piéce vuole esplorare non solo il “personaggio pubblico” del prete scomodo, inviso alle gerarchie ecclesiastiche, ma anche il suo lato più umano, fornendo una lettura più intima di un personaggio capace con il suo esempio di parlare al mondo intero.

Giovinazzo - Sala San Felice - “Sicurezza? Da chi e per chi”

La recrudescenza dei fenomeni criminosi in città nelle ultime settimane è il tema dell’incontro promosso da associazione “Progetto Socrate” e “Comitato per la Salute Pubblica”, in programma in sala San Felice alle 19. Interverranno il criminologo Domenico Mortellaro e i giornalisti Alessio Viola e Mino Ciocia.

Bitonto - Torrione Angioino - El Muro, 28 artisti messicani in mostra

Ventotto opere realizzate da artisti messicani sul tema del muro, inteso come barriera fisica, geografica, politica, sociale, psicologica, economica. La mostra, in programma al Torrione Angioino di Bitonto fino al 10 febbraio (gli orari di visita sono quelli di apertura della struttura), è curata da Yanira Delgado e Armand Soppi, promotori culturali della associazione “El Zottano” in Messico e di Gallery Atelier Casa Mexicana a Grumo Appula.

Andria - Piazza La Corte - Circoforum, “Morsi di anguria”

La compagnia Circoforum porta in scena (alle 20,30 nella sede dell’associazione in Piazza La Corte 2) lo spettacolo scritto ed interpretato da Renato Curci e Mariapia Autorino, che oltre ad essere una dimostrazione di abilità nelle arti teatrali (voce, pantomima e teatro di figura), è frutto di uno studio decennale nel mondo del clown e delle altre arti sceniche.

Domenica 4 febbraio



Corato - vie cittadine e piazza Sedile - Carnevale coratino

Sarà la “Bellezza” il tema della 39esima edizione del Carnevale coratino, la cui anteprima è prevista domenica con la sfilata dei gruppi privati a partire dalle 9,30 per le vie cittadine e piazza Sedile. Per l’occasione via Dante e i corsi cittadini saranno allestiti a tema.

Corato - Biblioteca Comunale - Il carnevale di Arlecchino

Un laboratorio didattico e creativo per bambini per scoprire i segreti di un grande artista del Novecento, Joan Miró, che fu ispirato dalla simbologia carnevalesca. Il laboratorio si terrà alle 17,30 nella sala conferenze della biblioteca.

Putignano - Corso Umberto - La sfilata di carnevale

Prosegue il carnevale più noto di Puglia con la seconda sfilata delle quattro in programma. Alle 15,30 il corso mascherato prenderà il via da piazza Principe di Piemonte. In attesa dell’evento sono in programma molte altre iniziative tra visite guidate, concerti, laboratori e degustazioni.

Luoghi vari - Domenica gratis al museo

Le meraviglie di Italia si mostrano davanti agli occhi (spesso distratti) dei cittadini nella seconda domenica dell’anno con ingresso gratuito in aree archeologiche e musei. Tra castelli, pinacoteche, e parchi c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Corato - Teatro Comunale - “Regalo di Natale”

Prosegue la rassegna del teatro comunale di Corato. Alle 21 andrà in scena “Regalo di Natale” con Gigio Alberto. Si tratta di un adattamento teatrale del celebre film di Pupi Avati.