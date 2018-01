Ritorniamo su queste pagine per condividere con voi gli scatti più belli degli instagrammers, tra i quali magari potreste comparire anche voi. Gironzoliamo sul social dedicato alla fotografia alla ricerca dello scatto che più ci colpisce tra quelli pubblicati nell'ultimo mese e ne raccogliamo uno per città.

Di seguito ne vedrete otto, vi elencheremo gli scatti che andrete a vedere nella galleria con nome città e nome autore, oltre ad una brevissima descrizione. Se volete segnalarci foto per poterle valutare in questa raccolta che ormai ci accompagna mensilmente, contattateci via email (in basso cliccate su La Redazione per i contatti).

Corato - quinto_nicola

Uno scatto che ha raccolto centinaia di like su Instagram quello di Nicola. Colori cupi, finestre chiuse, uno spiraglio però c'è e arriva dall'alto, proprio nel punto in cui la foto cerca di "fuggire" da questo anfratto affascinante del centro storico.

Barletta - alb4tros

Colori e atmosfere eteree per lo scatto di alb4tros nel porto barlettano. Unico punto di colore: l'uomo impegnato a guardare il mare, con il suo giubbotto rosso.

Andria - vinvin8686

Una prospettiva notturna del Castel del Monte ed in bianco e nero. Per Carnevale ha "vestito" il castello di Federico da albero.

Trani - thegiacio

Un altro porto fotografato, altri colori, altri voli. In questo scatto al tramonto i gabbiani accompagnano il rientro dei pescatori e la vendita del pesce sulle bancarelle.

Bisceglie - frarexxx

Questa foto è stata pubblicata di recente ma probabilmente è stata scattata in tempi più caldi. Un basso, una signora intenta a stender indumenti al sole sopra le sue piante grasse.

Giovinazzo - sogniinvaligia

La foto più colorata arriva da Giovinazzo, dal porto in cui la blogger del profilo sogniinvaligia ha pensato e realizzato questo scatto con un mazzo di palloncini e gli occhi puntati verso il cielo a sognar il prossimo viaggio o, semplicemente, l'estate.

Ruvo di Puglia - heartoftheheel

Cfr. Bisceglie. Probabilmente anche questo scatto è stato realizzato in tempi ben più caldi ma sta avendo successo nell'ultimo mese. Un campo del parco dell'Alta Murgia, i papaveri colorati, una bimba che corre a raccogliere momenti di felicità. Che altro aggiungere?

Bitonto - giuliasibilano

Dopo tante brutture, è giusto far balzare davanti agli occhi di tutti anche le bellezze di questa città. Questa è la balconata di Palazzo Sylos Calò, un gioiello architettonico del XVI secolo.